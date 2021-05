»Hvordan kan en institution og tilmed en kommune forsvare at servere beviselig skadelig mad for vores børn?«

Det spørgsmål stiller 46-årige Daniel Buus fra Nyborg. Han er bekymret for sin søn og de andre børns sundhed i børnehavnen Tumlebillen i Nyborg Kommune.

På Facebook har han delt et foto, som Tumlebillen i sidste uge lagde på kommunikationsplatformen Aula.

Det viser de fem forskellige madder, som børnene kunne vælge mellem til frokost:

»To med stærkt forarbejdet kødpålæg, en med paneret og oliemættet fiskefilet, en med størknet yversekret og endelig en med margarine og agurk.«

»Minimum to af nævnte pålægstilbehør er på listen over madvarer, vi ikke bør spise, da de er kræftfremkaldende og indeholder store mængder nitrit. Det er madvarer, der advares direkte imod fra Kræftens Bekæmpelse.«

Gennem en længere periode har Daniel Buus haft dialog med institutionen om netop madordningen, fordi hans barn spiser vegetarisk.

Og ifølge Daniel har institutionen meldt ud, at de har en politik om, at de ikke tager ekstra hensyn til særlige madønsker.

Kød og kræft Forskning viser, at kosten har en betydning for udvikling af kræft. De senere år er det blevet klart, at kød fra okse, svin og lam – særligt hvis det er forarbejdet – øger risikoen for kræft i tyk- og endetarm. Forarbejdede kød- og fjerkræprodukter er kød og fjerkræ, der er saltet, modnet, røget eller behandlet på anden måde for at forbedre smagen eller holdbarheden. Spegepølse, bacon og kyllingepølser er eksempler på forarbejdede kød- og fjerkræprodukter. Forarbejdede kødprodukter har det højeste indhold af uønskede stoffer, fordi kødet typisk bliver tilberedt ved høje temperaturer, røget, tørret, modnet eller saltet med nitrit – processer, der øger det i forvejen høje indhold af kræftfremkaldende forbindelser betydeligt. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Men nu handler det om sundhed frem for 'særlige madønsker' for Daniel:

»Det handler ikke om veganisme eller vegetarmad for mig. Nu handler det om børnenes sundhed, og at de får noget mad, der ikke er usundt for dem. Ingen forældre ville købe fredagsslik til deres barn, hvis de vidste, at det var kræftfremkaldende,« siger han.

Daniel Buus har derfor klaget til Tumlebillen, og der er også en klage på vej til Nyborg Kommune. Her stiller han spørgsmålet, hvordan en institution og en kommune kan forsvare, at der bliver serveret skadelig mad for børn.

Ifølge ham er der derfor behov for en samfundsdebat for at finde løsningen.

Daniel Buus er 46 år og bor i Nyborg.

For Daniel mener ikke, at han er den eneste forælder, der er frustreret over den mad, der bliver serveret i børneinstutitoner.

»Jeg tror ikke, at jeg kender nogen, der synes, det er okay at servere potentielt kræftfremkaldende ting til børn.«

Men tror du ikke, at der er mange forældre, der selv serverer den her type mad til deres børn?

»Det er der da. Man prikker til noget samvittighed, når man bringer det her emne op. Jeg skal ikke bestemme, hvad folk spiser derhjemme. Det vil jeg ikke blande mig i, men når det er ude i et større kommunalt eller nationalt perspektiv, så synes jeg, det er en diskussion, der er værd at tage.«

B.T. har talt med lederen af Tumlebillen, Mette Baltzer Kellermann. Hun ønsker ikke at udtale sig og henviser til Torben Birk Rosbach, børne- og familiechef i Nyborg Kommune.

Han fortæller følgende:

»Kommunen har en overordnet politik omkring sund mad, men de enkelte institutioner laver deres egne planer over kost. Kommunen har en fornemmelse af maden – eksempelvis ser madplaner – og umiddelbart mener jeg, at maden i Tumlebillen er, som den skal være,« fortæller Rosbach.

Mener du, der bør komme fokus på maden i børneinstitutioner?

Han anbefaler desuden, at man tager dialogen med ledelsen i de forskellige institutioner eller bestyrelser, hvis man har input.

»Og hvis man stadig er utilfreds, vil vi som kommune altid gå i dialog,« konstaterer Torben Birk Rosbach.

Suzette Frovin (SF), formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune, ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag:

»Jeg kan ikke på baggrund af ét foto sige noget generelt om den mad, som daginstitutionerne serverer.«