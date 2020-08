Få under 60 år bliver indlagt, efter de er smittet med corona. Andeledes ser det ud, når man kigger på hvilke aldersgrupper, der kæmper med eftervirkninger af sygdommen.

Med senfølgerproblematikken ser man nemlig en hale af personer i 40'erne, 30'erne og 20'erne, fortæller professor Jens Lundgren.

»Sagt på en anden måde: Overraskende mange unge bliver syge i længere tid,« siger han til Weekendavisen.

44-årige Susie, 47-årige Hosnya og 44-årige Rikke har til B.T. tidligere fortalt, hvordan de stadig kæmper med at blive helt raske efter at have været smittet med corona.

Fredag fortalte 44-årige Nicolaj Christensen om lignende udfordringer. Modsat de andre tre blev han dog aldrig testet for corona i marts, fordi man på det tidpsunkt kun testede indlagte.

I Facebook-gruppen 'Covid-ramte med senfølger' kan man læse en lang række lignende eksempler, hvor unge uden tidligere sygdomshistorik kæmper med eftervirkninger af corona, flere måneder efter de er formodet smittede.

Professor og ledende overlæge i Infektionssygdomme på Aarhus Universitet Lars Østergaard har også selv både mødt, læst og hørt om patienter, der har svært ved at blive helt raske efter smitte med corona.

»Det bekymrende er, at jeg ser nogle, hvor der er gået meget lang tid, siden de blev smittet, som stadig har de her symptomer,« siger han og mener derfor, at de som læger skal tage patienternes oplevelser meget alvorligt:

»Det er vigtigt, at vi som læger er opmærksomme og nysgerrige på, at den her tilstand hos patienterne er reel.«

Det er ikke kun i Danmark, at der bliver rapporteret om alt fra vejrtrækningprobemer, trykken for brystet, træthed, koncentrationsbesvær og lignende uger og måneder efter, at virussen burde have sluppet taget.

Et amerikansk studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift Morbidity and Mortality Weekly Report viser, at 25-30 procent af unge mellem 18 og 34 år døjer med senfølger, to-tre uger efter de blev smittet.

Et større opfølgningsstudier på King’s College London i Storbritannien viser indtil videre, at omtrent 10 pct. af dem, der har været smittet med corona, stadig er påvirket fire uger efter. Den andel forventer forskerne dog falder til fem pct. efter tre måneder.

Men selv hvis det kun er én pct., mener professor i epidemiologi ved King’s College London Frances Williams, at det er bekymrende, ikke bare for den enkelte men for hele samfundet, hvis folk må vente måneder, før de kan arbejde for fuld styrke igen.

»Den problemstilling er særlig relevant, når også yngre mennesker bliver ramt,« siger hun til Weekendavisen.