Helt unge teenagere prostituerer sig selv for at få gaver eller penge.

En undersøgelse fra DR viser, at børn helt ned til 12 år har prøvet at sugardate eller sælge sex for at få eksempelvis en taske eller en telefon.

Ifølge dr.dk har 15 af landets kommuner haft sager om børn og teenagere, der sælger sig selv til meget ældre mænd. Mændene er helt op til 60 år.

I Esbjerg Kommune har de haft sager med piger helt ned til 12 år, som bytter sex for gaver, stoffer eller penge.

Det fremgår ikke, hvor mange børn, det drejer sig om.

Ansvarlig for ungeområdet i Esbjerg, Pernille Larsen Meier, forklarer, at det er nemt for de ældre mænd at få kontakt til børnene via nettet.

Pigernes unge alder bekymrer også kønsforsker Christian Groes fra Roskilde Universitet.

»De kan måske ikke overskue konsekvenserne af, hvad det egentlig er, og hvordan det påvirker dem,« siger han til Dr.dk.

I Brønderslev Kommune har de haft en håndfuld sager med helt unge piger, der har modtaget penge og gaver ved at give seksuelle ydelser.

Her understreger ungekonsulent Mads Vinding Kjeldsen, at det er børn og unge, som aldrig ville stille sig ned på et gadehjørne. Men de sociale medier gør det meget nemmere.

Undersøgelsens resultat ryster flere politikere, og Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti vil have strammet lovgivningen på området.

På nuværende tidspunkt er det ulovligt at betale personer under 18 år for seksuelle ydelser, men ifølge Skaarup mangler der et decideret forbud mod grooming. Grooming er, hvor et voksent menneske opbygger en relation til en mindreårig, der i længden kan udvikle sig til et seksuelt forhold.

Det er der ikke nogen paragraffer i straffeloven, der direkte omfatter i dag.

Hos Socialdemokratiet lyder det, at der er behov for overvågning fra politiets side. Jeppe Bruus henviser til en digital politipatrulje, som der allerede er til stede på sociale medier.