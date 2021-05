Det ser sort ud i Frederiksberg Kommune, hvor smitten den seneste tid er steget.

Faktisk i sådan en grad, at Frederiksberg nu har landets højeste smittetryk.

Det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge Statens Serum Institut bliver en kommune lukket ned, hvis smittetrykket overskrider grænsen, som går ved 250 smittede pr. 100.000 indbyggere om ugen, når der justeres for, hvor mange der bliver testet.

Nedlukning Automatisk nedlukning af sogne sker, når disse tre parametre er opfyldt: - Incidensen i et sogn overstiger 500 smittede pr 100.000 borgere per uge. - Der er registreret mere end 20 smittede de seneste 7 dage. - Positivprocenten er på 2,5 procent. Kilde: Sundhedsministeriet

Det betyder, at landets kommunalbestyrelser er forpligtet til at meddele påbud om nedlukning, når incidensen overstiger 250.

I Frederiksberg ligger det testkorrigerede incidenstal på 200, og kommunen er derfor utrolig tæt på nedlukning.

Ikke overraskende, bekymrer det kommunens borgmester Simon Aggesen (K). Og ifølge ham er det særligt de unge, der driver smitten.

»Vi er snublende tæt på en nedlukning, og vi kan ikke sige at smittetrykket er allokeret til et bestemt sogn, en bestemt skole eller et bestemt boligområde. Det er en general samfundssmitte, og vi kan se, at det typisk er de 20-29-årige samt folkeskoleelever og deres forældre, der driver smitten,« siger Aggesen til TV 2 Lorry.

Den kritiske situationen har desuden fået borgmesteren til at advare borgerne og opfordre alle til at blive testet.

Det gør han på Facebook:

Tirsdag skrev B.T. nyheden om, at et smitteudbrud på skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg har gjort, at skolen er lukket ned, og at 1.000 elever er blevet hjemsendt.

Antallet af smittede oplyses ikke, men der er tale om elever, som har smittet hinanden på tværs af flere klasser.

Iføglge SSI var der mandag 385 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, 44 nye smittede den seneste uge og 2,3 procent af de testede var positive den seneste uge i Godthaabs sogn.