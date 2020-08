»Det er vildt bekymrende, at vi ser de her følgevirkninger. Det er vi nødt til at tage rasende alvorligt,« lyder det fra SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

»Det får for lidt fokus fra ministeren og sundhedsmyndighedernes side,« siger DF's sundhedsordfører, Liseslott Blixt.

Men ingen af de to ordførere er endnu lykkedes med at få et tilfredsstillende svar fra ministeren på de spørgsmål, de har stillet om senfølger i forbindelse med covid-19.

Heller ikke på de utallige pressemøder, som både regeringen og sundhedsmyndighederne har holdt, har senfølger fået nævneværdig opmærksomhed.

»Befolkningen hører hele tiden om, hvor mange der er smittede, indlagte og i respirator, og det har skabt lidt en stemning af, at det bare rammer de gamle eller folk med underliggende sygdom, der alligevel skal dø,« siger Liselotte Blixt og fortsætter:

»Men nu ser vi jo, at selv dem, der ikke bliver indlagt, kan komme til at lide af det her lang tid efter. Fra ministerens side savner jeg først og fremmest, at han fortæller, at det ikke bare er en influenza, og så bliver man rask.«

Allerede 16. juli sendte Liselotte Blixt en række spørgsmål til ministeren, som bl.a. gik på, om der er sat penge af til at indsamle viden om senfølger, og hvorvidt der er en plan for opfølgning af patienter med senfølger efter covid-19.

For hende at se er der ikke nogen systematik i den hjælp, der tilbydes. Ikke engang læger, der kender systemet indefra, ved, hvor de skal gå hen med deres symptomer.

»Vi skal sikre, at alle kan få den samme hjælp, så det ikke kommer til at dreje sig om, hvor man bor, eller hvilken uddannelse man har,« siger hun.

Indtil videre lyder svaret fra ministeren på hendes spørgsmål fra juli:

»Grundet sommerferieperioden er det ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for fristen. Jeg forventer at kunne besvare spørgsmålet endeligt primo september 2020.«

»Sådan er det jo her under corona. Men lige præcis her burde det være noget, man skulle handle på,« siger Liseslott Blixt, som kunne forstå ministerens nølen, hvis spørgsmålene handlede om en anden sygdom.

Onsdag efterlyste Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, også en national plan.

»Mange af vores medlemmer går rundt med tunge senfølger efter den smitte, de har været ramt af. Det er vigtigt, at der bliver lagt en national plan for at udrede og hjælpe dem, der oplever senfølger,« sagde Grete Christensen til Ritzau.

Samtidig vokser Facebook-gruppen 'Covidramte med senfølger' dag for dag, og det samme gør medlemmernes frustration over den manglende handling fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, kan godt forstå, hvis nogen føler sig ladt i stikken – især dem, som ikke i forbindelse med selve infektionen var indlagt.

»De er mindst lige så vigtige at få fulgt op på. Én ting er at overleve 14 dage hjemme under dynen. Noget andet er kunne klare de følgevirkninger, der ser ud til at være,« siger hun.

Kirsten Normann Andersen har også prøvet at rejse problemet omkring senfølger flere gange i Sundheds- og Ældreudvalget.

»Først og fremmest, fordi jeg er bekymret. Det kunne jo godt tyde på, at vi skal være mere opmærksomme på at undgå smitte og ikke bare inddæmme,« siger hun.

Senest under fase 4-forhandlingerne spurgte hun igen til senfølger, hvor svaret lød, at Sundhedsstyrelsen er i gang med nogle kliniske retningslinjer.

»Det er et svar, jeg ikke er tilfreds med. De går jo udelukkende på udredning,« siger hun.

Skal vi gøre endnu mere for helt at undgå, at folk overhovedet bliver smittet? Det vil hun gerne have ministerens svar på.

»Dét, at der overhovedet er langtidsfølgevirkninger af corona, det er alvorligt. Det vidner om, at virus er farligere, end vi havde regnet med. Det er ikke bare en voldsom influenza,« siger hun og tilføjer:

»Det er et vigtigt emne meget hurtigt at få taget fat på.«

B.T. har forsøgt at få både Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren til at stille op til interview. Vi vil gerne vide, hvad der er sat i gang for at dække problemets omfang, samt hvordan man vil hjælpe de patienter, der allerede er ramt.

Det er ikke muligt at få et interview med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Sundhedsministeriet henviser til 'de kommende svar på folketingsspørgsmålene 1524-1531 stillet i Sundheds- og Ældreudvalget' – altså Liselotte Blixts endnu ubesvarede spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen afviser ligeledes interview og har sendt et skriftligt svar, hvoraf det fremgår:

»Sundhedsstyrelsen følger med i området for senfølger i forbindelse med infektion med ny coronavirus. Aktuelt har vi emnet omkring senfølger på dagsordenen i den faglige arbejdsgruppe for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsnet med henblik på indsamle erfaringer fra kliniske eksperter, som behandler covid-19-patienter på landets sygehuse.«