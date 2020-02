»Der kommer bare alle mulige ting ind i mit hoved, som er mærkelige.«

Sådan beskriver niårige Mathias de bekymringer, han tumler med til hverdag.

Og han er langtfra det eneste barn, hvis hoved er fyldt med 'mærkelige' tanker.

Solen er netop gået ned i Roskilde, og pølsehorn og boblende børnestemmer fylder lige så stille lokalerne i den nyåbnede café under psykologklinikken 'Cool Kids' i Hersegade.

Det er klinikchefen hos 'Cool Kids', Søren Benedikt Pedersen, der har startet cafeen i underetagen, og som holder workshoppen i aften med over 140 tilmeldte, der handler om at bekymre sig mindre og føle sig mere sikker og fri.

Og det er der en god grund til, at han gør netop nu.

Han ser nemlig klart flere bekymrede og bange børn i dag i forhold til tidligere.

»Det handler om, hvor meget det fylder, og hvor pint bliver barnet af det. Tit er det små, almindelige bekymringer, der bare kommer til at gribe ind i barnets hverdag,« siger han.

Og det er her, den almene frygt begynder at udvikle sig til en reel angstlidelse, som der ifølge Danske Patienter, statistisk set, sidder to børn med i hver klasse.

Og det er dem, Søren Benedikt Pedersen gerne vil nå, inden de når at udvikle angsten.

Niårige Mathias har ikke en angstlidelse, men er sammen med sin mor og søster mødt op i aften, fordi han i løbet af en dag kan fylde sit hoved med irriterende tanker og bekymringer.

»Jeg bliver bange, når jeg skal sige noget foran alle mulige mennesker, som jeg ikke kender,« siger Mathias og blinker hurtigt med øjnene, mens han forklarer videre:

»De kender mig jo ikke særlig godt, og så tror de, at jeg er mærkelig eller et eller andet. Så nogle gange er jeg bare helt stille.«

Emma er ligesom Mathias ni år og har på trods af sin unge alder længe døjet med bekymringer om sit eget værd.

Det startede nok, da hun blev mobbet på sin tidligere skole, siger hun.

Men selvom hun nu har skiftet skole og fået nogle gode venner, så kan hun ikke slippe af med sine bekymringstanker.

»Jeg tænker, om jeg er god nok, fordi dem i min klasse kan noget, som jeg ikke kan,« siger Emma.

Hun sammenligner sig ofte med sine jævnaldrende, hvilket fylder hende op til randen med dårlige tanker.

»Nogle gange siger jeg nogle dårlige ting om mig selv. Det kan være, jeg ikke synes, at jeg er pæn nok,« siger hun.

Klinikchef Søren Benedikt Poulsen fortæller, at en vigtig grund til, at han har startet cafeen under klinikken, er for at nedbryde barrieren mellem den og byens børn og unge.

Og fordi han ikke vil sygeliggøre de følelser, som er almene, men som han mener stadig kan være tabubelagte.

»Det vil vi også gerne sige med det her sted: Angst er ikke en sygdom eller en lidelse, det er også et livsvilkår. Det er noget, vi allesammen går igennem i perioder i vores liv ligesom tristhed eller vrede.«

Niårige Alma kan i løbet af en dag have flere forskellige bekymringer, siger hun og husker især på en, som kan fylde meget derhjemme.

»Nogle gange føles det, som om der er nogen inde på mit værelse, og så bekymrer jeg mig mega meget,« siger Alma.

Hun fortæller, hvad hun har gjort, når hun har fået den følelse:

»Jeg har sagt det til mor og far, og de siger, der ikke er nogen derinde.«

Hun ved godt inderst inde, at de har ret, men det kan være lidt svært at forstå, når tanken har sat sig fast i hende, forklarer hun.

Og det er ikke kun derhjemme, bekymringerne kan dukke op.

»At jeg bliver taget af en børnelokker, det er jeg også bange for,« siger hun og fortæller, hvad hun gør for at dulme de uhyggelige tanker:

»Jeg trækker vejret i sådan nogle firkanter. Det har min mor lært mig.«

Alma tegner en firkant i luften for at vise, hvordan hendes mor har visualiseret for hende, at hun skal trække vejret dybt og roligt, hver gang hun bliver bekymret eller bange.