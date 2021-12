Mistanken om smitte med ny coronavariant på Aalestrup Skole er nu bekræftet.

Tidligere fredag fortalte B.T., at Styrelsen for Patientsikkerhed mistænkte, at en lærer på skolen kunne være smittet med omikronvarianten.

Fredag aften bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed så overfor B.T., at der er tale om den nylige – og muligvis mere smitsomme – variant.

På grund af mistanken om smitten har skolen allerede sendt alle elever og lærere hjem.

'Aalestrup Skole bliver ud fra et forsigtighedsprincip nedlukket til og med tirsdag i næste uge – altså i alt tre skoledage', skrev Vesthimmerlands Kommune på Facebook torsdag eftermiddag.

I et opslag på Facebook skrev kommunen i første omgang selv, at skolen måtte lukke på grund af 'hvad der viser sig at være omikron'.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste dog tidligere fredag til B.T., at det blot var en mistanke. Men den mistanke er altså nu bekræftet.

Styrelsen oplyser i den forbindelse, at der er igangsat intensiveret smitteopsporing.

I Facebookopslaget fra Vesthimmerlands Kommune torsdag fremgår det også, at skolen allerede har været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorfor skolen kommer med en række anbefalinger:

'Vi anbefaler alle at blive PCR-testet lørdag og mandag, fordi det er 4. og 6.-dagen efter sidste mulige kontakt med den smittede lærer, som vi i samme ombæring ønsker rigtig god bedring'.

Aalestrup Skole har i indeværende skoleår 280 elever og 35 medarbejdere.

Samlet set er 315 børn og voksne dermed sendt hjem.

Statens Serum Institut oplyser fredag, at 18 danskere er bekræftet smittet med covid-19-varianten omikron.

Varianten giver ifølge den sydafrikanske sundhedsstyrelse, NICD, højere risiko for at blive smittet sammenlignet med andre coronavarianter.

Opdateres...