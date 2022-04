Det kan være en akavet seance at smide en pakke kondomer op på disken i sit lokale supermarked.

Heldigvis kan unge i Aalborg efter sommer slippe for den tåkrummende oplevelse.

Seksualundervisningen bliver nemlig opdateret gevaldigt, og et af de nye tiltag er en mulepose fyldt med viden og beskyttelse.

Det bliver endeligt besluttet i Sundheds- og Kulturudvalget onsdag, men allerede nu ligger planen klar.

»Vi vedtager formelt strategien på næste møde, men det er bare en formalitet. Vi har fået de svar fra Ungebyrådet, vi ventede på, så nu skal vi bare i gang,« siger formand Jes Lunde (R).

Der er afsat en halv million om året til at styrke seksualundervisningen i 8. klasse. Og nogle af pengene bliver altså brugt på en godtepose med kondomer, slikkelapper og informationer til de unge.

Et initiativ, som er blevet taget positivt imod af de unge selv.

»Jeg synes, ideen om muleposerne er super god,« lyder en kommentar fra et medlem af Ungebyrådet.

»Jeg synes, at initiativet omkring obligatorisk undervisning samt udlevering af materiale lyder fornuftig, fordi den undervisning der tilbydes i dag er utilstrækkelig,« udtaler en anden.

Og at undervisningen på nuværende tidspunkt er utilstrækkelig, ses da også tydeligt i tal og analyser.

Aalborg ligger på en uheldig tredjeplads, når det kommer til klamydiatilfælde blandt unge. Derudover er der en uheldig tendens til, at unge blander alkohol og sex på en uheldig måde.

»Den nyeste sundhedsprofil viser, at der er en uheldig tendens til, at en del unge drikker og har seksuelle oplevelser, de fortryder, og det kan jo give ar for livet,« forklarede Jes Lunde tidligere til B.T.

Er seksualundervisningen i dag god nok?

Derfor glæder han sig også til, at den nye undervisning bliver sat i værk - – formentlig allerede efter sommerferien.

»For mig er det vigtigt, at vi får sat gang i det her hurtigst muligt, og jeg er glad for, at de unge selv bakker så meget op. Det har været vigtigt for mig, at vi har udviklet de her initiativer i samspil med dem, og ikke besluttet noget hen over deres hoveder,« siger Jes Lunde.

Ud over muleposerne vil eleverne også blive mødt af sexualister, som er unge, der blandt andet underviser i sikker sex, følelser, kærester og kønsidentitet.