De kæmper begge om borgmesterposten, men det er ikke det eneste, Thomas Kastrup-Larsen (S) og Jan Nymark Thaysen (V) har til fælles.

De har nemlig også det til fælles, at de ikke helt har styr på, hvor der må hænges valgplakater op.

For på en af de mest centrale pladser i Aalborg, John F. Kennedys Plads, hænger både borgmesterens og førsteudfordrerens ansigt på samme pæl som en lysregulering.

Og det må man ikke.

Ifølge Bolig- og indenrigsministeriet må valgplakater ikke hænge 'på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr'.

»Hvis de hænger ulovligt, skal jeg nok sørge for, at der bliver handlet på det,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han forklarer, at der har været mange frivillige til at hjælpe med at hænge plakaterne op, men at det kan smutte med reglerne en gang i mellem.

»Min kampagneansvarlige har sendt en mail ud med reglerne, men der er jo nogen, der kommer til at begå fejl, og så retter vi op på det,« siger borgmesteren og understreger, at han ikke er blevet gjort opmærksom på, at den hang ulovligt før B.T. kontaktede ham.

Under borgmesterens røde plakat hænger en plakat med manden, der gerne vil overtage Thomas Kastrup-Larsens job.

Det er bare lidt svært at se, for plakaten er faldet så langt ned af pælen, at lyssignalet dækker for alt andet end partibogstavet.

Men ved nøje betragtning kan man se, at det er Jan Nymark Thaysen fra Venstre, der har sneget sig op i pælen.

Og han har en usædvanlig forklaring på, hvad der er gået galt.

Valgplakaterne har hængt ulovligt længe. Billedet her er fra 7. november. Foto: Privatfoto Vis mere Valgplakaterne har hængt ulovligt længe. Billedet her er fra 7. november. Foto: Privatfoto

»Det er lidt pudsigt, for da vi hængte plakater op der, var der ingen lysregulering,« forklarer Jan Nymark Thaysen.

»Der stod nogle nøgne pæle, fordi de var ved at lave krydset om.«

Han erkender imidlertid, at omstændighederne har ændret sig og lover, at plakaterne nok skal komme ned hurtigst muligt.

Foruden de to borgmesterkandidater har Lisbeth Lauritsen (S) også en plakat hængende over lysreguleringen.

Kommunalvalget afholdes 16. november og valgplakaterne skal være nede senest otte dage efter valget.