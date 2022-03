I lighed med resten af den vestlige verden fordømmer Beierholm på det kraftigste den russiske stats invasion af Ukraine. Der er tale om et uprovokeret angreb på et vestligt demokrati og de grundværdier, som er fundamentet for hele den frie verden, siger de.

Derfor har Revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm, som blandt har en stor afdeling i Aarhus, besluttet at afbryde alle kunde- og samarbejdsrelationer, som er relateret til Rusland og Belarus.

Det vil omfatte samarbejde med dattervirksomhed af russiske/belarusiske virksomheder samt samarbejde med virksomheder i øvrigt, hvor de kan konstatere, at der i overvejende grad er russiske/belarusiske ejere.

Det omfatter også opgaver henvist til og fra Beierholms internationale rådgivernetværk, HLB, i de pågældende lande.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

»Historisk set har Beierholm ikke tradition for at blande politik og forretning. Men verden er under forandring, og vi virksomheder har et ansvar for at forholde os til, og handle på, kritiske samfundsudfordringer – også selvom det rækker ud over vores forretning,« siger administrerende direktør Søren V. Pedersen, Beierholm og tilføjer:

»Med den umotiverede aggression Rusland udviser over for Ukraine, og dermed over for de værdier som hele den vestlige verden bygger på, føler vi os forpligtet til at handle.«

Det glæder i øvrigt Søren V. Pedersen at se den store enighed i dansk erhvervsliv, hvor stort set samtlige virksomheder står skulder ved skulder med deres beslutninger om kommercielle sanktioner mod Rusland og Belarus.

Ud over at iværksætte sanktionerne, har Beierholm besluttet også at yde økonomisk støtte til Ukraine.

Det sker gennem en donation på 100.000 kroner i forbindelse med DR og TV2s store støttearrangement »Sammen for Ukraine«, som samsendes på de to kanaler fra Rådhuspladsen i København lørdag 12. marts klokken 19.30.