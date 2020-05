Coronakrisen har sat behandlingsgaranti ud af kraft. V kræver akut plan for, hvordan den kan genindføres.

Der vil gå lang tid, før danskerne igen er sikret kontroller og udredninger for sygdom inden for en fast tidsramme.

For det bliver over en "længere periode" vanskeligt at overholde behandlingsgarantien.

Det viser et folketingssvar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han har indhentet bidrag til svaret hos Sundhedsstyrelsen.

Behandlingsgarantien sikrer en ret til at blive undersøgt og udredt for eventuel sygdom inden for 30 dage efter henvisning fra lægen.

Derudover sikrer den ret til at blive behandlet senest 30 dage efter udredningen.

Coronakrisen har medført, at den er sat ud af kraft.

Statens Serum Institut har i en prognose forudset et langt forløb, hvor epidemien vil fortsætte i en relativt afdæmpet form.

I svaret lyder det, at forventningen om en langstrakt epidemikurve er en af grundene til, at behandlingsgarantien ikke kan indføres nu.

Til gengæld er landet ikke blevet ramt hurtigt og hårdt af coronavirusset.

Hos Venstre efterlyser sundhedsordfører Martin Geertsen en plan og nogle forudsætninger for, hvornår behandlingsgarantien kan træde i kraft igen.

- Lige nu render der patienter rundt i Danmark, der fejler alt muligt andet end at være smittet med coronavirus. De ved sådan set ikke, om de er købt eller solgt, og hvornår de får deres rettigheder igen, siger Martin Geertsen.

Regeringen og Danske Regioner præsenterede tirsdag en aftale om, at private sygehuse og klinikker skal træde til under coronakrisen.

Det skal være med til at nedbringe køen af patienter, der venter på behandling.

Køen har vokset sig stor, fordi sundhedsvæsenet skal holde et stort antal senge- og intensivpladser ledige på grund af coronakrisen.

Men selv om der står i aftalen, at aktiviteten skal svare til niveauet før coronakrisen, kan behandlingsgarantien endnu ikke træde i kraft.

Det kræver dog først, at man bliver klogere på epidemiens videre forløb og på køen af patienter i sundhedsvæsenet, skriver Magnus Heunicke.

/ritzau/