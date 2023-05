Steroider er normalt førstevalget, når kræftpatienter får tarmbetændelse som bivirkning til behandlingsformen immunterapi.

Men det kan faktisk være dødeligt, viser et nyt studie fra Herlev Hospital.

Studiet er offentliggjort i Sundhedspolitisk Tidsskrift og viser, at høje doser af steroider er forbundet med øget dødelighed.

»Tarmbetændelse kan være så alvorlig, at patienterne må afslutte deres behandling med immunterapi, og i værste fald kan man dø af tilstanden,« siger læge og ph.d.-studerende Emilie Kristine Dahl fra Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital.

Hvad er immunterapi? Immunterapi er en behandlingsform mod kræft, hvor immunsystemet hjælper med at bekæmpe kræften.

Man styrker immunforsvarets evne til at genkende og angribe kræftceller.

Behandlingen sætter ofte en langvarig påvirkning af immunsystemet i gang. Kilde: Aarhus Universitetshospital

Hun har været med til at stå i spidsen for et studie af effekten og sikkerheden af den behandling, der anvendes, når kræftpatienter bliver ramt af tarmbetændelse som følge af deres immunterapibehandling.

I undersøgelsen fik 140 patienter steroider, og et andet lægemiddel kaldet infliximab, mod betændelsestilstanden. Og resultaterne var klare.

De patienter, der fik en lavere nedtrapning fra disse lægemidler, levede længere end, hvis de trappede ned fra en høj dosis. Faktisk var risikoen for død hele 1,67 gange højere i den gruppe, der modtog den høje dosis.

Resultater, der nu har fået Herlev Hospital til at ændre sin praksis.

For ifølge Emilie Kristine Dahl giver man nu på deres afdeling kun lavdosis steroidbehandlinger.