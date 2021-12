For sjette år i træk har Jacob Dalgaard støttet den gode sags tjeneste. Og for sjette gang har han ikke fortrudt den mængde tid, han har lagt i arbejdet.

»Det giver selvfølgelig noget. At hjælpe en masse, der har behov for det, så de også kan få en fest i julen.«

Formålet, som Jacob Dalgaard støtter op om, bliver styret af frivillige i Aalborg Citykirke, der hvert år hjælper økonomisk trængte familier med at fejre jul.

Kirken og andre frivillige – herunder Jacob, som er købmand i Rema 1000 i Aalborg Øst – støtter op med en julekurv, som 1.100 familier i år har modtaget.

For Jacob Dalgaard er det et arbejde, der påbegyndes allerede i februar og frem til oktober. Han har brugt adskillige timer i næsten et år på at jagte de gode tilbud.

»Allerede i februar kigger vi på det og bestiller de første ting, såsom juleservietter, der bliver produceret i virkelig god tid.«

»Og sådan foregår det indtil oktober, hvor vi hele tiden følger indkøbspriserne og ser, hvornår vi kan bestille ting hjem billigst.«

Jacob Dalgaards indsats giver dog også enkelte udfordringer undervejs. Særligt hvad angår pladsmangel.

22. december begyndte Jacob at køre varerne over til kirken. Her et billede af de første paller. Foto: Privatfoto

»Varende kommer jo løbende året rundt i rigtig store mængder. Bare franske kartofler har jeg haft seks europaller stående med. Det har da fyldt lidt inde på lageret.«

»Personalet har da også kigget lidt undrende og spurgt, om de skulle nå alt det inden fyraften, ha ha. For der er proppet. Så måtte jeg jo sige, at det var til kirken.«

I alt har Jacob Dalgaard opbevaret 70 europaller med varer.

»Det er alt, hvad du bruger til jul. Flæskesteg, glaskartofler, pebernødder, kaffe, kirsebærsauce, æbleskiver og så videre.«

Jacob Dalgaard. Foto: Aalborg Citykirke

»Og nogle af vores varer, som er blevet bestilt, er slet ikke kommet, fordi der er så mange containere, som ikke er kommet til Europa,« siger Jacob Dalgaard og henviser til de mange strandede containerskibe, som B.T. før har omtalt.

Strandede containerskibe eller ej, så fik Jacob Dalgaard hjulpet. Alle de indkøbte varer har han solgt til kirken med 50 procent rabat.

»Der er mange, der får glæde af det her, og det er nok for mig. Det tager selvfølgelig noget tid at holde øje med priserne og bestille det hjem løbende, men jeg har også en god familie, der hjælper til.«

»Det er rart at se, hvor glade folk bliver. De sætter virkelig pris på, og så bliver jeg glad indeni. Jeg må også tage hatten af for kirken og de mange frivillige, der står for det her. Det er ret imponerende.«

Julekurvene blev uddelt 22. december, hvor også Jacob Dalgaard og flere af hans medarbejdere hjalp med pakke og udlevere poserne.

Julekurvene er blevet uddelt af Aalborg Citykirke siden 2012. Samlet set indeholder kurvene varer for omkring 250.000 kroner.