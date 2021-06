Det begrænsede antal smittede i forbindelse med Brøndbys fejring af det danske mesterskab giver anledning til at kigge nærmere på restriktionerne.

85 personer er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed testet positive for corona i relation til festlighederne omkring Brøndby Stadion forrige mandag.

Og dermed ser det ifølge styrelsen ud til, at der er tale om »begrænset smittespredning« og ikke en såkaldt 'supersprederbegivenhed,' som flere eksperter ellers havde frygtet for i dagene efter mesterskabsfejringen.

»Det er kun glædeligt, og det bekræfter, at der skal meget til at smitte folk, når man er udenfor. For det har helt klart spillet en væsentlig rolle,« lyder det fra Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

I forbindelse med fejringen var der anmeldt i alt tre demonstrationer, hvor tusindvis af Brøndby-fans deltog. Det præcise antal deltagere er uvist, men alene på Brøndby Stadion var der 9.000 tilskuere, som alle har skullet fremvise coronapas for at komme ind.

Læg hertil flere tusinde tilskuere foran stadion, for hvem der ikke har været krav om en negativ test for at deltage i begivenhederne.

»Der blev både sunget, råbt og krammet, så de var rimelig tæt på hinanden, men det spiller også en rolle at dem, der var udenfor Brøndby Stadion, gik rundt meget af tiden. Vi ved, at der er øget risiko for smitte, hvis man står tæt på hinanden længere tid af gangen,« fortsætter Hans Jørn Kolmos.

Men giver det her anledning til, at kigge nærmere på større udendørs endagsarrangementer som eksempelvis Grøn Koncert?

Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Ja, Grøn Koncert med coronapas kunne formentlig godt fungere. Det vil jeg ikke være rasende bekymret for. Men på festivaler er man sammen på anden vis. Det foregår over flere dage, og man sover i telt sammen og er sammen på forskellige måder, så det vil nok ikke være godt,«

Den holdning deles af Allan Randrup, professor i virologi ved Københavns Universitet. Han uenig med Styrelsen for Patientsikkerhed i, at der ikke er tale om en supersprederbegivenhed, men mener, at det godt kan give anledning til igen at kigge på, hvor vi står i forhold til den generelle smittesituation.

»Jeg er meget forsigtigt med at anbefale at åbne mere op, men jeg kan ikke afvise, at man skal se på, hvor vi står henne lige nu,«

Han understreger dog, at der ikke skal for mange lignende begivenheder til, før det kan gå galt.

Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Scanpix 2021) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Scanpix 2021) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»En enkelt begivenhed kan gå godt, men det er ikke sikkert, at det vil gøre det med tilsvarende arrangementer. Fejringen var trods alt også en begrænset periode, og en del af dem, som var til stede, var blevet testet inden,« siger han med henvisning til de tilskuere, som var inde på Brøndby Stadion.

85 smittede ud af flere tusinde deltagere lyder umiddelbart ikke af meget, når der var tale om en relativt ukontrolleret forsamling?

»Ja og nej. Det har kostet en del besvær og været ressourcekrævende at skulle opspore og inddæmme smittespredningen,« siger Allan Randrup.

Hverken Hans Jørn Kolmos eller Allan Randrup er imidlertid overraskede over det antal af smittede, som man lige nu sætter i forbindelse med den store fejring på Vestegnen.

»Jeg er glad og lettet over, at det ikke udviklede sig til en supersprederbegivenhed, men det overrasker mig ikke. Jeg hørte ikke til dem, der var forarget over det. Der findes andet i verden end smitte, og det skal man sommetider også have respekt for, ellers kører vi surt i det,« lyder det fra Hans Jørn Kolmos, mens Allan Randrup tilføjer:

»Det kunne have været værre, men det var nogenlunde den størrelsesorden, jeg havde regnet med.«