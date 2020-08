Gnisterne og det ultraviolette lys fra svejseapparatet har været hverdag for klejnsmed Heine Larsen, siden han var 15 år og begyndte i lære.

Indtil for et år siden kravlede den 47-årige smed op og ned samt ind og ud af de store tanke, han bygger på fabrikken i Gistrup uden for Aalborg.

Men det kan ikke vare for evigt, kan han mærke. Og nu sidder han og svejser rør – uden for meget kravleri.

Derfor er han og de omkring 70 kolleger på fabrikken HMK Bilcon begejstrede for regeringens udspil om tidlig pension.

»Når jeg mærker efter og lytter til min krops signaler, kan jeg med sikkerhed sige, at jeg ikke kan arbejde, til jeg er 70 år,« siger Heine Larsen.

En af Heine Larsens kolleger i færd med at svejse. Foto: Heine Larsen

Mette Frederiksen fremlagde tirsdag sit længe ventede valgløfte om ret til tidlig pension.

I udspillet kan man gå på pension ét år tidligere end folkepensionsalderen, hvis man har været på arbejdsmarkedet i 42 år, når man fylder 61.

Den månedlige ydelse er på 13.550 kroner før skat.

Efter 43 år kan man gå fra to år før, og 44 år på arbejdsmarkedet giver mulighed for pension tre år tidligere.

Der arbejdes i små rum på de store lastbiler. Foto: Heine Larsen

Derfor kan Heine Larsen se frem til tre års ekstra pension, hvis kroppen svigter.

De store aluminiumstanke kan ikke bygges, uden at smedene kravler ind i dem og sidder på knæ i alle mulige stillinger for at svejse.

Heine Larsen repræsenterer som tillidsmand cirka 70 smede, automatikteknikere, malere og elektrikere, der alle begyndte i lære som unge.

»Som tillidsmand gør det mig glad, at man nu er så langt på Christiansborg, at man vil gøre noget ved det. Det er rigtig fedt. Vi er meget spændte på, hvad det ender med,« siger Heine Larsen, men tilføjer:

»Jeg håber dog, at det ikke bliver tidsbegrænset, sådan så flere nedslidte kan komme på tidlig pension.«

Ikke alle er lige så begejstrede for udspillet, som klejnsmedene på fabrikken i Gistrup.

En af kritikerne af Mette Frederiksens model er Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Hun er stærkt utilfreds med, at det ikke er graden af, hvor nedslidt man er, der gælder, men derimod antallet af år på arbejdsmarkedet.

Dermed kan raske mennesker få del i ordningen, mens mange nedslidt bliver forbigået.

»Det virker helt, helt forkert. Mange mennesker bliver allerede nedslidt i 50'erne. Men de skal altså se raske mennesker gå tidligt på pension. Det giver ikke mening,« siger Mette Bryde Lind.

De politiske forhandlinger om udspillet ventes at gå i gang inden længe.