Skal den digitale kommunikation med det offentlige blive bedre, skal borgerne tages mere med på råd.

Digitaliseringen af det offentlige skulle gerne gøre det nemmere at være borger i det danske samfund.

Men det er ikke, hvad alle danskere oplever, når de skal i kontakt med det offentlige.

Det viser en analyserapport, som Dansk IT og Rambøll står bag.

Skal der være en bedre digital offentlig sektor, kræver det, at borgerne i langt højere grad tages med på råd.

Det mener Asger Danielsen, der er seniorrådgiver i Rambøll Management Consulting.

- At lave de rigtige digitale løsninger kræver, at man involverer borgerne helt fra begyndelsen, når man udvikler de digitale løsninger.

- Det skal ikke handle om at digitalisere en ydelse, men i stedet om at levere den bedst mulige service til borgerne, siger han.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der arbejder for at digitalisere det offentlige Danmark. Den er i fuld gang med at arbejde for bedre digitale løsninger for borgerne, lover direktør Rikke Hougaard Zeeberg.

Allerede nu bliver der gjort meget ud af at designe løsninger ud fra borgernes behov, siger hun.

- Vi har meget fokus på at få brugerne med. De digitale guides udvikles med afsæt i servicedesign, altså ud fra borgernes adfærd og behov.

- Vi har også for nylig oprettet et brugerpanel, som kan komme med input til vores løsninger og idéer, siger hun.

Rikke Hougaard Zeeberg ved, at det kan være svært at bevare et samlet overblik, når sagsbehandlingen går på tværs af myndigheder.

Men det er noget, de er bevidste om i Digitaliseringsstyrelsen.

- Vi er i fuld gang med at skabe mere sammenhæng. Blandt andet med sammenhængende brugerrejser for en lang række livssituationer, hvor borgerne oplever at skulle have fat i forskellige myndigheder.

- Hvis du skal flytte eller skal skilles, giver digitale guides på borger.dk i dag langt bedre hjælp, og senest i 2021 har vi udviklet guides til yderligere ni hyppige livssituationer, siger hun.

