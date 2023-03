Lyt til artiklen

De har fået virkelig travlt med at tage telefonerne i disse dage.

Store bededag findes fra næste år ikke mere, så mange konfirmationer kan pludselig ikke afholdes på dagen.

Og så er vi tilbage ved telefonerne, som mange restauratører i disse dage får brugt flittigt.

Et af de steder, der er bud efter, er cateringfirmaet Møllekroen i Agedrup på Fyn, der ejes af Søren Grønning.

»Mange begyndte at ringe onsdag, men der er også mange, der ikke er afklaret endnu, da flere præster jo ser ud til måske at afholde konfirmation på dagen alligevel,« siger han.

Til store bededag i 2024, som nu altså er afskaffet, har Grønning bestillinger til 2.000 gæster liggende. Det giver en omsætning på cirka 750.000 kroner.

»Store bededag er så afgjort den travleste enkeltdag, vi overhovedet har. Det er altid en sindssyg weekend omkring den. Jeg er selvfølgelig nervøs for, om vi nu også kan få den samme omsætning i den weekend,« siger Grønning, der dog ikke er entydig ked af afskaffelsen af store bededag.

»Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal være glad eller ikke være glad. På en måde er det godt, at konfirmationerne bliver spredt lidt mere ud. Der er nemlig slet ikke det samme tryk på de andre konfirmationsdage,« siger han.

Også på Hotel Juelsminde Strand mærker man ekstra travlhed i disse dage, fortæller hotellets souschef, Mark Lassen.

»Folk forsøger at flytte deres bestillinger, men det er noget af et puslespil,« siger han.

Kunderne har været ude i god tid.

»Der er nogle, der har bestilt for seks-otte år siden, men det er ikke så nemt for os at bytte til et andet tidspunkt eller en anden dato. Vi lider af personalemangel efter coronaperioden, så der er mange ting, der skal gå op,« siger han.

Der er ni festlokaler på hotellet, hvor der ventes op til 400 mennesker.

»Jeg er nu ikke så bange for, at vi ikke får fyldt lokalerne på dagen,« lyder det optimistisk fra souschefen.