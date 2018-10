Den tidligere Gasolin-guitarist mindes Kim Larsen i følsomt Facebook-opslag.

København. - Hele min krop begyndte at ryste og gjorde det hele dagen.

Sådan skriver Franz Beckerlee, der spillede sammen med Kim Larsen i Gasolin', på Facebook efter nyheden om den folkekære musikers død søndag. Kim Larsen blev 72 år.

Sammen udgjorde de to musikere rygraden i gruppen, der i 1970'erne var et af de absolut mest populære rockorkestre i Danmark.

- Jeg blev vækket tidligt søndag morgen og fik at vide, at Kim havde forladt sit hærgede legeme og efterladt os med minderne og alt det, vi har haft sammen på godt og ondt, skriver Beckerlee.

De to musikere havde et turbulent forhold til hinanden - et forhold der var medvirkende til Gasolin's opløsning i 1978. Konflikterne bundede ofte i uenighed om den kunstneriske retning.

- Vi var nogle stolte "motherfuckere" begge to, bemærker Beckerlee i opslaget om sin gamle bandkollega.

Gasolin spillede sin sidste koncert i Folkets Park i Malmø i august 1978.

- Men den tid vi havde sammen i Gasolin' kan ingen ta' fra os, jeg tror vi gik mere ind i hinandens sjæl dengang, end vi gjorde med vores kærester i samme periode.

- Jeg håber, at når det bli'r min tur til at drage afsted, at vi kan mødes hinsides og udveksle en masse frisk sladder, skriver Beckerlee og slutter med ordene:

- I can't wait to see you.

/ritzau/