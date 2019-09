Lyden af et gennemkørende metrotog under soveværelset hvert tredje minut, hver dag, de næste tre måneder.

Den virkelighed frygter flere københavnere, der bor oven over den nye cityring, som åbner søndag.

Lige nu kan de høre hvert eneste metrotog under dem, og Metroselskabet forventer først at afhjælpe problemet ved årsskiftet.

»I nat vågnede jeg ved fire-tiden, og der kørte togene hvert tredje minut,« siger Anna Lissi Poulsen, der bor på Biskop Krags Vænge på Østerbro.

»Jeg vil blive dybt ulykkelig, hvis det her fortsætter uafbrudt i tre måneder endnu.«

For en beboer på Nørrebro ødelagde støjen af togene også en hel nat. Selv ikke ørepropper kunne fjerne lyden, som kom med få minutters mellemrum.

Først 02:47, dernæst 02:49 og igen 03:07, 03:09, 03:15 og 03:18.

De mange toge i undergrunden skyldes, at Metroselskabet i øjeblikket testkører Cityringen. De forventer, at støjen dog bliver mindre, når skinnerne bliver slebet.

Hvis det ikke hjælper at slibe skinnerne, så kommer jeg aldrig til at sælge min lejlighed Carina Grim Olsen, nabo til Cityringen.

Problemet for naboerne til den nye metro er, at Metroselskabet 'desværre ikke har nået det' inden åbningen, hvorefter togene kører med få minutters mellemrum døgnet rundt.

»Jeg er pensionist og hjemme hele tiden, så det vil påvirke min hverdag, og det er temmelig ubehageligt,« siger Anna Lissi Poulsen.

Udsigten til flere måneder med støjgener er mildest talt skræmmende for mange af dem, som allerede nu mærker testkørslerne - og har gjort det i mange uger.

Flere undrer sig over, at Metroselskabet ikke har informeret dem om de mulige - og nu meget reelle - støjgener.

Carina Grim Olsen bor på Tåsingegade og mærker dagligt lydene fra metroen. Hun er særlig sensitiv og derfor ekstra belastet af støjgenerne. Vis mere Carina Grim Olsen bor på Tåsingegade og mærker dagligt lydene fra metroen. Hun er særlig sensitiv og derfor ekstra belastet af støjgenerne.

»Det er underligt, at vi ikke har fået noget at vide. De kunne have smidt et brev ind til os beboere, men vi har ingenting hørt,« siger Carina Grim Olsen, der bor på Tåsingegade på Østerbro. Hun ville gerne være blevet forberedt på lydene, hvilket flere af de andre beboer også havde ønsket.

Til B.T. oplyser Metroselskabet, at de ikke har kommunikeret ud til alle naboer, men kun dem, som har klaget over lyden af metroen.

I alt har Metroselskabet i 2019 modtaget 110 klager fra borgere omkring testkørslerne af Cityringen.

På Nørrebro undrer en anden borger sig samtidig over, at hun tilbage i 2016 blev forsikret om, at togene ikke ville larme.

'I kommer ikke til at høre metrotogene, når Cityringen er færdig,' skrev Metroselskabet i en mail.

Hun og andre beboere tæt på den de nye metrostationer på Østerbro, Nørrebro og Frederiksberg oplever det imidlertid anderledes.

Metroselskabets afdelingschef, Hanne Tærsbøl, oplyser i en mail til B.T., at de arbejder på at reducere antallet af husstande, som kan høre metroen i drift.

»De gener, som opleves i øjeblikket, forventes at blive reduceret væsentligt med skinneslibningen.«



Før byggeriet af Cityringen begyndte, var vurderingen i en miljørapport fra 2008, at op mod 3.300 boliger ville opleve mindre, men permanente, lyde fra metroen.

Det tal har Metroselskabet siden forsøgt at nedbringe med justeringer og ændringer af metrolinjen.

Situationen i dag er dog, at de før Cityringens åbning ikke med sikkerhed ved, hvor mange der vil opleve støjgener.

Metroselskabet vil samle op på klagerne, når driften er begyndt, og forventer, at skinneslibningen vil fjerne problemet.

»Det er meget forskelligt, hvordan vi mennesker oplever støj og vibrationer. Derfor kan der være nogen, der også efter skinneslibningen kan høre eller mærke metroen. Hvis de kan, må de meget gerne kontakte os,« skriver afdelingschef Hanne Tærsbøl.

De nuværende støjgener og bekymringen for fremtiden har medført, at flere beboere nu planlægger at fraflytte deres lejlighed. Det fortæller de til B.T., men ønsker af samme grund ikke at stå frem med navn og billede. De frygter, at værdien af deres lejlighed også bliver forringet. Det samme gør Carina Grim Olsen på Tåsingegade.

»Hvis det ikke hjælper at slibe skinnerne, så kommer jeg aldrig til at sælge min lejlighed,« siger hun.