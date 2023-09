Regeringens udmelding om fordobling i straffe for at købe og sælge hash i særlige zoner som Pusher Street, vækker stærke følelser på Christiania.

B.T. har onsdag besøgt fristaden og spurgt blandt andre Allan Lausten, der har boet 33 år på Christiania, om de hårdere straffe vil få ham til at stoppe med at ryge hash.

Justitsminister Peter Hummelgaard meldte tidligt onsdag ud, at der skal laves skærpede strafzoner på Christiania.

De skærpede strafzoner vil medføre, at eksempelvis handel og besiddelse af hash i førstegangstilfælde vil blive straffet med en større bøde, hvis kriminaliteten sker i zonerne.

Sådan skal hashhandlen stoppes Efter skuddrabet på en 30-årig mand i Pusher Street på Christiania den 26. august er SVM-regeringen med to nye tiltag, som skal hjælpe politiet med at bekæmpe organiseret kriminalitet i området. Der drejer sig om disse tiltag: Det første tiltag skal gøre det muligt for politiet at indføre en målrettet skærpet strafzone på Christiania.

Det vil sige, at personer, som handler med eller er i besiddelse af ulovlige stoffer i de målrettede zoner, kan straffes dobbelt.

Fremover kan det derfor medføre fængselsstraf anden gang, man bliver straffet for at købe og sælge stoffer i områderne. Før gav det en dobbelt bøde.

Derudover vil regeringen skærpe straffen for at overtræde de zoneforbud, som politiet i dag har mulighed for at give til blandt andet personer, som tager del i den organiserede hashhandel.

Ligeledes ønsker regeringen i den forbindelse at gøre det lettere at varetægtsfængsle de personer, som overtræder et zoneforbud.

Ved anden forseelse giver det som udgangspunkt fængselsstraf.

Beboer Allan Laustsen vurderer ikke, at stramningerne vil have den store effekt, og han kommer med hårde ord til SVM-regeringen.

»Det er, som om at man tror, at man kan skræmme folk væk, og jeg tvivler på det. Hashhandlen sker bare andre steder end på Christiania,« siger han.

Vil du stoppe helt med at ryge hash, hvis man får det dobbelte i straf for at være i besiddelse af det?

»Næ, jeg vil da overveje, hvordan man skal forholde sig til det,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil da passe mere på, og alle de andre vil se sig mere over skuldrene og tage de forholdsregler, der nu en gang skal til for at gøre det, man har lyst til. Det handler om den individuelle frihed, jeg har valgt, og jeg synes ikke, at regeringen skal bestemme, hvordan jeg og andre prioriterer vores liv.«

Men bare for at forstå det. At man kan risikere at betale det dobbelte i bødestraf og ende i fængsel for at have købt hash, gør du også vil tænke dig mere om?

»Ja, det vil da få mig til at overveje, hvordan og hvorledes jeg skal agere rundt omkring,« siger han.

'Jeg er målløs'

En anden beboer, Jørn Balter, der har boet tolv år på Christiania, er målløs over forslaget fra regeringen.

»Jeg sad og hørte pressemødet, og jeg kunne ikke andet end ryste på hovedet og krumme tæer,« siger han og fortsætter:

»En ting er bekæmpelse af kriminelle, men at man lige pludselig skal fordoble straffen og straffe med fængsel for at ryge hash, det gør mig målløs.«

