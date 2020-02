Ni måneder med chikane i den jyske landsby Troldhede er slut, og beboerne er lykkelige.

En 49-årig mand, der gennem en længere periode har været en pestilens for byen mange af byens borgere, har nemlig forladt sit hus.

B.T. har talt med en af de borgere, som har oplevet chikanen den seneste tid. Hun bekræfter, at han er flyttet ud.

»Det er altså virkelig rart, at han er væk, fordi så skal man ikke gå men en tanke om, at hvad nu hvis man møder ham. Uroen bliver fjernet, så det er slut med de bekymringer,« siger Nina Marie Rosenkilde Weber.

»Vi er jo heldige, fordi vi har ikke set ham på daglig basis, men siden balladen startende, har man haft en dårlig følelse. En frygt for at møde ham på gaden.«

Tirsdag var politiet, foged og udlejer mødt op for at smide en 49-årig mand ud af sin bolig, men det gik faktisk ikke helt som planlagt.

Manden var nemlig ikke hjemme, da de mødte op på hans adresse. Det skriver TV Midtvest.

Ifølge deres oplysninger holdt manden ude foran huset og gav en fuckfinger til dem. Han var flyttet ud allerede dagen før.

Det er en udvikling på en historie, som B.T. har fulgt tæt. Æggekast, dødstrusler, flyvende brosten og andre ting har manden udsat naboer for.

Det er noget, som blandt andre Nina Marie Rosenkilde Weber og hendes mand Mike har mærket på deres krop.

De havde et opgør med den 49-årige mand, som hedder Bo, og det udviklede sig til at være en skræmmende oplevelse.

»Min mand vil jo tage et billede, fordi han er så truende, men så vælger Bo at tage telefonen og smadre den ned i jorden, så den splintrer fuldstændigt. Herefter skubber min mand ham væk,« fortalte Nina til B.T..

Det var bare starten på en masse grimme oplevelser med den truende mand.

En anden person, som har mærket Bos voldsomme adfærd, er Kaj Erik Poulsen.

Han har fortalt til B.T., at Bo både har kastet en flise igennem Kajs vindue samt smadret flere ruder med kanonslag.

»Ja, så røg der sgu en brosten ind gennem ruden hos dig, for jeg er sgu træt af dig,« råbte Bo til Kaj.

I byen har man haft en telefonkæde, når der skete noget, som en af borgerne ikke var trygge ved, for at hjælpe hinanden.

Men selvom manden nu er et overstået kapitel i Troldhede, så flytter han et nyt sted hen, hvor han kan terrorisere nye beboere.

»Jeg tror desværre, at det kommer til at gentage sig, fordi det er hans mønster,« siger Nina Marie Rosenkilde Weber.

»Jeg ville ønske, at den mand fik noget hjælp. At han kunne være et sted, hvor professionelle kunne tage sig af ham,« forklarer hun.