»Det er en pinlig sag.«

Sådan lyder det slet og ret fra den tidligere kulturminister Jytte Hilden om den LED-reklame, som siden 27. september i år har chikaneret en række beboere i København.

77-årige Jytte Hilden er selv en af de personer, som har mærket, at der på toppen af bygningen Trekanten på grænsen mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune er kommet en ny LED-reklame.

Selvom Jytte Hilden bor på den anden side af søerne i København, kan hun klart se det hvide lys fra sin lejlighed på 4. sal.

Og det er hun langt fra ene om.

»Før var der en neon-reklame på toppen af bygningen, men den 27. september blev det skiftet ud med en LED-skærm, der har et helt andet lys. Og nu vælter det ind med klager,« siger Jytte Hilden, der tidligere har fortalt TV2 Lorry om sagen.

Fra hendes soveværelse kan hun, selvom der er en københavnsk sø, et par cykelstier og en vej mellem, se det hvide lys fra den Tuborg Julebryg-reklame, som i disse dage optager skærmens pixels.

»Reklamen er stærkt generende, og den banker lige ind i mit soveværelse. Og jeg er langt fra den eneste, som har det sådan,« forklarer Jytte Hilden.

Den nye LED-skærm set fra Jytte Hildens lejlighed. Foto: Privatfoto Vis mere Den nye LED-skærm set fra Jytte Hildens lejlighed. Foto: Privatfoto

Tidligere har der på toppen af Trekanten været en reklame for Hotel Cabinn i neon. Lyset fra reklamen kunne ifølge Jytte Hilden ses, men var ikke et problem. Men det ændrede sig, da reklamepladsen blev opdateret fra neon til en buet LED-skærm.

»Først var der en video-reklame med Mads Mikkelsen, som ville have folk til at drikke humle-øl. Nu er det ikke en video længere, men den kendte Glædelig jul og godt Tubår-reklame i stedet. Der er blevet skruet en smule ned for lysstyrken, men folk er fortsat utilfredse,« forklarer Jytte Hilden.

Den voldsomme utilfredshed har fået hende - og flere andre i området - til at tage en drastisk beslutning.

De har klaget.

»Det er første gang i mit liv, jeg har klaget til kommunen. Men jeg mener, at forvaltningen går rundt med hovedet under armen. Det her område omkring søerne og Søpavillionen er fredet, så der må ikke sættes reklamer op, der kan være til gene,« siger hun.

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er man dog ikke enig i kritikken - specielt ikke når det gælder placeringen af LED-reklamen.

Det fremgår af et skriftligt svar til Jytte Hilden:

'Ejendommen er beliggende uden for Søernes søbeskyttelseslinje og er ikke omfattet af bestemmelser om fredning og naturbeskyttelse,' lyder det fra Hans Christian Karsten, der er underdirektør i forvaltningen.

Jytte Hilden. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jytte Hilden. Foto: Thomas Lekfeldt

På grund af de store genere fra LED-reklamen mener Jytte Hilden og flere andre, at områdets beboere burde have været indkaldt til en partshøring, inden LED-skærmen blev sat op.

Men det har man ikke umiddelbart vurderet var en nødvendighed i Københavns Kommune.

Efter den store stribe af klager vil man dog se nærmere på sagen. Det forklarer enhedschef i forvaltningen Pernille Svenstrup i en mail til TV2 Lorry.

'Klagerne går primært på lysstyrken, hvorfor denne skal nedjusteres. I forbindelse med den fremadrettede vurdering af ulemperne for de omkringboende vil forvaltningen tage stilling til, om der skal foretages partshøring, om den lysstyrke vi vil fastlægge som acceptabel,' skriver hun.