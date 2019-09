Nattesøvnen ødelægges, sengen vibrerer, og larmen kommer hvert tredje minut.

Det er hverdagen for flere københavnere, som er naboer til den nye metrolinje, som åbner på søndag. Mere præcist bor de lige oven over tunnelerne, hvor togene nu testkører.

»Det lyder, som om der kører et tog gennem min stue. Det larmer helt vildt meget, og jeg får et chok, hver gang det sker,« fortæller Louise Brask Sørensen.

Hun bor i Haraldsgade på Nørrebro, hvor den kommende Skjolds Plads Station snart åbner som en del af Metros cityring.

Det er en ubærlig tanke at skulle flytte Tine Dreiøe, bor over Cityringen.

I flere uger har Metroselskabet testkørt togene i Cityringen på alle tider af døgnet og med korte intervaller. Og naboer som Louise kan næsten sidde med en tidsplan og følge med.

Hun er heller ikke den eneste, som ofte flere gange dagligt hører gennemkørende tog under sin lejlighed. Det samme fortæller adskillige andre beboere i Haraldsgade.

»Vi oplever det stort set hver aften. Mindst et par gange i timen, og vi kan høre det, selvom vi ser tv,« fortæller Jesper Wennewold, der bor få husnumre nede ad gaden.

Han føler sig også snydt af Metroselskabet, fordi de op mod byggeriet af stationen lovede, at han ikke ville mærke støjgener fra togene, når det hele stod færdigt. Og det kan han i den grad nu, hvor togene testkører under ham. Det samme fortæller Peter Elsborg, der også bor i Haraldsgade. Han forstår ikke, at man ikke er blevet informeret.

Louise Brask Sørensen oplever støj fra testkørsel af metroen hver dag. Vis mere Louise Brask Sørensen oplever støj fra testkørsel af metroen hver dag.

»Det havde været rart at vide. Kan jeg ikke holde til det i længden, når Cityringen åbner, så må jeg simpelthen flytte,« siger han.

Har du oplevet lignende støjgener fra togkørsel på den nye metrolinje? Kontakt B.T. på matu@bt.dk

Flere andre beboere længere nede og oppe ad Haraldsgade stemmer også i og beskriver, hvordan støjen kan være så høj, at de vågner om natten af den.

Haraldsgade er ikke alene om problemerne. På Holger Danskes Vej på Frederiksberg fortæller Tine Dreiøe, at hun også lider under lyden af gennemkørende tog. Helt oppe op på 3. sal.

Peter Elsborg kan høre testkørslerne, hver gang de kører under ham. Vis mere Peter Elsborg kan høre testkørslerne, hver gang de kører under ham.

»Det er hver eneste dag. Det hele rumler, og bygningen ryster hvert tredje minut,« siger hun og forklarer, at flere andre beboeere i ejendommen oplever det samme.

»Det er uaccebtabelt, at de ikke kommunikerer noget ud. Vi har i forvejen været generet af støjen fra byggeriet i flere år. Nu frygter jeg, at det fra søndag vil larme endnu mere hver dag.«

Tilbage i Haraldsgade har de mange ugers støj og frygten for fremtidige problemer fået Louise Brask Sørensen til at kontakte Metroselskabet om genhusning. Lige nu fylder tankerne om helt at fraflytte lejligheden også hos hende.

»Det er en ubærlig tanke at skulle flytte. Jeg er glad for at bo her, så det vil gøre mig dybt ulykkelig, men så meget som det larmer nu, kan jeg ikke holde ud at bo her, hvis det fortsætter.«

Hvis de vidste, at det ville larme, så ville jeg gerne have haft den information, så jeg kunne sælge min lejlighed Louise Brask Sørensen

Det er også en frygt, at prisen på lejligheden kan falde, hvis problemet ikke forsvinder. Hun føler derfor ligesom flere af de andre, at Metroselskabet burde have informeret dem om støjen.

»Hvis de vidste, at det ville larme, så ville jeg gerne have haft den information, så jeg kunne sælge min lejlighed. Lige nu håber jeg på et mirakel, så jeg ikke vil høre togene efter søndag,« siger Louise Brask Sørensen.

Flere af beboerne på Haraldsgade og Frederiksberg har uafhængigt af hinanden kontaktet Metroselskabet, som oplyser, at skinnerne endnu ikke er blevet slebet, og det først vil ske efter åbningen af Cityringen.

Har du oplevet lignende støjgener fra togkørsel på den nye metrolinje? Kontakt B.T. på matu@bt.dk

Den nye cityring ligger under Haraldsgade på Nørrebro og giver på nuværende tidspunkt støjgener til mange af beboerne på gaden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Den nye cityring ligger under Haraldsgade på Nørrebro og giver på nuværende tidspunkt støjgener til mange af beboerne på gaden. Foto: Bax Lindhardt

Svar fra Metroselskabet i en e-mail 4. september til Louise Brack Sørensen:

'På nuværende tidspunkt er testkørslen derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med situationen, hvor metroen er i drift, og den endelige skinneslibning er foretaget,' skriver Metroselskabet.

I en e-mail fra 6. september til en anden beboer skriver de, at de endnu ikke ved, 'hvornår støjniveauet forventes at falde'.

I en tredje e-mail, som B.T. har set, skriver Metroselskabet 16. september, at skinnesystemernes støj- og vibrationsdæmpning gør, at metroen overholder myndighedsfastsatte grænseværdier.

'Det er derfor Metroselskabets forventning, at man normalt ikke vil kunne høre den underjordiske metro i drift, når den endelige skinneslibning er foretaget,' skriver de.

'Det kan dog ikke afvises, at særlige jordbundsforhold, bygningskonstruktioner eller en kombination af dette enkelte steder på Cityringen kan betyde, at nogen vil kunne opleve at mærke eller høre metroen i drift, selvom grænseværdierne for støj og vibrationer er overholdt. Her spiller individuelle forskelle på, hvordan svag støj og vibrationer opleves, også ind.'

Til B.T. bekræfter afdelingschefen i Metroselskabet, Hanne Tærsbøl, at de har fået en række beboerklager, og forklarer støjen med, at skinnerne som sagt endnu ikke er slebet.

'Det er vores forventning, at den endelige skinneslibning vil reducere generne. Vi regner med, at skinneslibningen vil finde sted omkring årsskiftet.'