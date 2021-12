Et rent parkeringsmareridt udspiller sig i øjeblikket på Østerbro.

For i flere måneder har mange bilister valgt at parkere i én lang sildebensparkering i det tredje spor på Strandboulevarden mellem Århusgade og Horsensgade. Her er et vejarbejde nemlig i gang, hvor man arbejder på at skybrudssikre det indre Østerbro.

Derfor kan vejbanen ikke benyttes, og det har fået flere beboere til at parkere i sporet.

»Det har været min redning at parkere der. Efter 16.30 kan man lige så godt skyde en hvid pil efter at finde en parkeringsplads her på Østerbro,« fortæller Thomas Trojel, der er beboer i området.

Men nu er politiet begyndt at give bøder for den ulovlige parkering, og det frustrerer en lang række beboere, der nu må finde andre steder at parkere i et område, der er blevet heftigt kritiseret for at mangle parkeringspladser.

Helt tilfældigt gik Thomas Trojel onsdag forbi og opdagede, at en politibetjent pludselig var i gang med at uddele bøder til hele rækken af biler, inklusive Thomas' egen.

»Hvis jeg bare var kommet to minutter senere, så havde der hængt en bøde i mit vindue. Og jeg bliver ærgerlig talt virkelig gal over det. Jeg kan godt forstå tanken om, at bilerne skal ud af byen, men det skal også bare gøres på et rimeligt plan,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg forsøgte at få politibetjenten til at forstå, hvor umulig situationen er for bilejere at parkere i området, men det var totalt udelukket.«

Han fortæller samtidig, at han har undersøgt forholdene med en parkeringsvagt, som har påpeget, at så længe, der ikke er nogen form for skiltning, så burde der ikke gives bøder.

»Går den, så går den, og nu er den gået så længe, så man tror jo, at det er noget, man godt må. Og så kommer der noget politi, og de gør selvfølgelig deres arbejde, men det havde været god stil, at man sagde 'det stopper her' eller satte et skilt op for at give folk en chance,« siger han.

René Bjørn Jensen er også en af de beboere, der har valgt at benytte det tredje spor til parkering de seneste mange måneder. Han forklarer, at der i lang tid har været en såkaldt undtagelsestilstand i vejbanen.

»Jeg har egentlig følt, at jeg har parkeret fuldstændig legalt, fordi vejbanen på ingen måde var mulig for nogen andre at benytte.«

Han påpeger, at der desuden heller ikke har været nogen form for skiltning, der har indikeret, at man ikke måtte parkere her.

»Lige pludselig er der en, der har fået julenissehuen forkert på. Det, at man først efter flere måneder, hvor der ikke har været nogen, der har sagt noget til det, pludselig begynder at smide en bøde i ruderne, det er virkelig en ufin måde at gøre det på,« slår han fast.

»Vær nu lidt pæn og ordentlig og giv et varsel om, at det må man ikke fremadrettet. Det er den form for elegance, man gerne må udvise. Også som offentlig myndighed,« påpeger han.

I stedet så han gerne, at Københavns Kommune havde udtænkt en plan, hvor de netop legaliserede parkeringen, så længe bygningsarbejdet står på.

»Det er drønærgerligt, at der ikke er nogen, der arbejder en lille smule med borgerne. For vi skal allesammen være her, og det er ikke alle, der kan undvære en bil,« siger René Bjørn Jensen.

Klaus Mygind, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for SF, understreger, at der ikke er noget så irriterende eller konfliktskabende, som når man får parkeringsbøder, man ikke synes, er i orden.

»Men det er klart, at man ikke må parkere der. Og hvis man har kørekort, så ved man forhåbentlig også, at det er ulovligt,« slår han fast.

Han kan dog godt forstå frustrationen om manglende skiltning.

»Jeg forventer da, at når man ser denne situation, at der skal sættes skilte op, så folk ikke uforvarende kommer til at parkere.«

Jens Kristian Lütken, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Venstre, forstår udmærket borgerne og deres frustration. Han påpeger, at man står i en situation på Østerbro, hvor der er meget vejarbejde og parkeringspladser, der af den grund ikke kan benyttes, og det skaber derfor stor kamp og alternative parkeringspladser.

»Jeg kan godt forstå, hvis bilisterne føler sig forfulgte. I stedet for at bruge enhver lejlighed til at dele bøder ud, bør man i stedet se på, hvordan man kan gøre det nemmere for dem, der har en bil, og som måske ikke har mulighed for at skille sig af med den.«

Andreas Keil er en af dem, der ønsker, at man på sigt skal have de mest forurenende biler ud af byen og elbilerne ind i stedet. Men alligevel mener han, at man bør benytte områder til parkering, der ikke bliver brugt grundet eksempelvis vejarbejde.

»Hvis det ikke er til fare for trafiksikkerheden, så kan jeg ikke se, hvorfor der ikke kan parkeres der,« fortæller han.

Derfor mener han, at kommunen og politiet bør indgå en aftale om, at sådanne områder bør blive parkeringsmuligheder for beboerne.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som anerkender, at man kan blive frustreret over situationen.

»Men når man parkerer ulovligt, så koster det en p-afgift, hvis politiet eller parkeringsvagter bliver bekendt med det, hvilket er tilfældet på Strandboulevarden,« fortæller vicepolitiinspektør Henning Pedersen, der er leder af operativ færdselsafdeling i Københavns Politi.

Samtidig understreger de, at de i forvejen samarbejder med kommunerne i forhold til de vejtekniske forhold, der er forbundet med iværksættelse af vejarbejde.

Strandboulevarden er cirka to kilometer lang og ifølge et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen er der i omegn af 200 parkeringspladser på strækningen.