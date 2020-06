I februar måned kunne beboerne omkring Anker Jørgensens Plads ånde lettet op.

De seneste to somre havde de levet med skænderier, voldsom larm, slagsmål og utryghed på pladsen, men nu skulle det være slut.

Sådan gjorde overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, i hvert fald klart.

»Jeg kan godt sige her, at det under ingen omstændigheder må blive som de seneste somre. Så vi vil være klar, og hvis der er lignende episoder, så må folk jo blive bortvist, eller hvad politiet kan gøre,« sagde overborgmesteren til B.T. i februar.

Slagsmål og skænderier på Anker Jørgensens Plads. Billede: Privatfoto

Nu er vi så fremme ved sommeren, og desværre kan en række borgere bekræfte én ting:

Der er stadig larm, utryghed, skænderier, slagsmål, musik og masser af opkald til politiet.

»Jeg har meldt mig boligsøgende nu, for jeg kan ikke holde ud at bo her længere. Jeg håbede ikke, at det skulle komme så langt, men der bliver jo ikke gjort noget,« fortæller Ulla Cornett, der bor ved pladsen.

Problemer ved Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Nogle af de skilte, Ulla Cornett har lavet. Foto: Nikolai Linares

Ulla Cornett og flere andre beboere ved Anker Jørgensens Plads beskrev detaljeret til B.T. i februar, hvordan de i to somre har været taget som gidsler af en stor gruppe udsatte, der har opholdt sig på pladsen.

Det har konkret betydet, at én familie er flyttet væk, at beboerne har taget omveje til og fra hjemmet, og at det nærmest har været en daglig rutine at ringe til politiet.

Og nu er den altså gal igen.

Det har derfor fået beboerne ved pladsen til at skrive et brev til Frank Jensen.,

'Videoovervågningen har nu været oppe og køre i omkring 2 måneder, og vi må konstatere, at det aboslut ingen effekt har haft på mængden af brugere og brugernes adfærd. Vi kan tydeligt se og høre, at vejret bliver tiltagende bedre og varmere, hvilket betyder flere og flere brugere på pladsen, og larmen og lugten er eskalerende. Ikke engang corona-situationen har kunnet sætte en dæmper på brugernes tilstedeværelse og adfærd,' skriver de i brevet og fortsætter:

'Vi som beboere er fortsat yderst bekymrede, utrygge og belastede af situationen, og vi forventer at I tager akut hånd om situationen. Vi må fortsat ofte ringe til politiet pga. slåskampe og larm, og det er jævnligt nødvendigt at rekvirere ambulance og sociolance til pladsen.'

I marts forsøgte gruppen af beboere desuden også at foreslå at gøre pladsen til en alkoholfri zone, men dette ønske er heller ikke blevet indfriet fra kommunens side.

»Vi er dybt frustrerede. Vi ved godt, at det er en svær situation, men vi bor bare i det her på tredje sommer nu, og videoovervågningen har ikke gjort noget,« fortæller en anden beboer, Julia Pedersen, til B.T.

Fra marts til maj var værtshusene lukkede i Danmark, hvilket ifølge Julia Pedersen fik flere til at strømme til pladsen, og selvom de nu er åbnet igen, er det så varmt, at de udsatte hellere vil sidde på pladsen.

»Jeg har de seneste måneder måtte ringe til politiet både i forhold til larm, uro og slagsmål. Derudover har jeg arbejdet hjemme i tre måneder, og det har været med lukket vindue hele vejen igennem, fordi der simpelthen er så meget larm,« fortæller Julia.

Over for B.T. bekræfter Københavns Politi, at man er opmærksomme på borgernes utilfredshed.

»Vi er bekendt med, at en gruppe lokale udsatte, hvoraf nogle er misbrugere, skaber utryghed på og omkring Anker Jørgensens Plads. Vi har vedvarende fokus på pladsen og besøger den flere gange dagligt, men vi oplever ikke, at situationen derude er blevet værre den seneste måneds tid, og vi har ikke set en stigning i anmeldelser og heller ikke set en opførsel, der overtræder ordensbekendtgørelsen, når vi er tilstede,« skriver Trine Fisker, leder af Frederiksberg og Valby nærpoliti, i et mailsvar.