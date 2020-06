Kenneth Darre nyder ikke sommervejret helt så meget som de solslikkende badegæster ved landets havnebade. Kenneth Darre bor nemlig selv i første parket ud til en af Københavns populære kanaler - Nordhavn Havnebad - og her er der et væld af tætliggende mennesker.

Men værst af alt: Politiet gør ingenting.

»Fra min lejlighed har jeg direkte udsyn til både badegæster og politiets indsats. Og politiets indsats er grinagtig,« siger Kenneth Darre.

Kenneth Darre har nemlig i løbet af de sidste par dage holdt øje med politiet. Her observerede han, at politiet kun gik rundt og snakkede med badegæsterne, men ikke gjorde andet end det. En indsats, han som beboer er yderst utilfreds med.

Kenneth Darre er ikke til freds med politiets indsats. Foto: Privat Vis mere Kenneth Darre er ikke til freds med politiets indsats. Foto: Privat

»De har gået ture herude, men der er ikke sket noget. Der er ingen handling overhovedet, de snakker bare lidt. Den anden dag havde de målebånd med og gik rundt og spurgte, om folk var kærester. Men det havde de ikke i dag. Det virker omsonst,« siger Kenneth Darre.

Kenneth Darre mener ligefrem, at politiets indsats for et spil for galleriet. For ved Nordhavn Havnebad er der nemlig skilte, der siger, at hvis man ikke overholder corona-retningslinjerne, kan et opholdsforbud blive aktuelt.

»Det var nærmest bedre, hvis der ikke var et skilt. For det er et spil for galleriet, når de går rundt og ingenting gør. Det er tomme trusler. Det er en facade. Så kan de sætte et kryds i arbejdskalenderen, for nu har de været her ti gange på en time.«

Utilfredsheden over politiets indsats har i dag fået Kenneth Darre til at gå ud og tale med politiet, der patruljerede.

»Jeg spurgte en betjent, hvad det gik ud på, og han fortalte mig, at det var en besked oppe fra, men at indsatsen ingen funktion havde. Betjentene synes selv, det er åndssvagt. De erkendte overfor mig, at det er et umuligt job. For når betjentene er nået ned i den ene ende efter at have talt med folk, kan de starte forfra.«

Bade og solgæster nyder sommervejret ved Nordhavn mandag den 1. juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bade og solgæster nyder sommervejret ved Nordhavn mandag den 1. juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Den udlægning er politiinspektør ved Københavns Politi, Tommy Laursen, dog ikke helt enig i.

»Jeg har undersøgt sagen, og lederen, der har været ved Nordhavn i dag, har rigtig nok talt med en ekstremt utilfreds beboer i dag, men han har altså ikke sagt, at indsatsen ikke virker. Vi har været massivt til stede og haft dialog med folk, hvor vi har forklaret, hvordan man efterlever retningslinjerne. Dialog virker. Men der kommer mange nye badegæster til hele tiden, så man skal blive ved med at have dialog,« siger Tommy Laursen.

Politiinspektøren oplyser dog også, at politiet hele tiden vurderer, om der skal tages nye metoder i brug. For eksempel et opholdsforbud.

»Der har været mange mennesker ved Nordhavn i dag, men patruljens opfattelse har været, at der ikke har været for mange,« siger Tommy Laursen.

At politiet har været massivt til stede ved Nordhavn Havnebad i dag, kan en anden beboer Helle Petersen dog slet ikke få til at hænge sammen. Hun bor lige som Kenneth Darre direkte ud til badebroen og har ikke set meget politi patruljere.

»Må man godt sige, at politiet lyver? Det passer altså ikke, at de har været massivt tilstede. Det passer simpelthen ikke. Jeg kan ikke sige, at de ikke har været der, men de har ikke været massivt til stede,« siger Helle Petersen, der i løbet af mandagen har gået mange ture rundt om havnebadet med sin hund og kun stødt på én patrulje på én af gåturene.

»Jeg har kontaktet politiet både i går og i dag for at høre, hvad de bliver af, men de kommer med tusinde undskyldning for deres fravær og siger, at vi skal henvende os til politikerne for at få flere betjente herud.«

Ud over at badegæsterne er ufatteligt mange og ligger foruroligende tæt, er det også deres opførsel, der skaber problemer for Helle Petersen.

Ifølge hende efterlader de badende gæster både pizzabakker og cigaretskodder, de går ind i folks haver for at komme af med deres ekskrementer. De griller på træbroen, spiller utrolig højt musik og bader, hvor de ikke må.

Skal politiet slå hårdere ned på badegæster, der ligger for tæt og ikke opfører sig ordentligt?

»For os der bor her, er det et helvede. I dag snakkede jeg med en, der sagde, at nu flytter han altså. Han havde set en sidde og skide lige ude foran sine vinduer. Jeg har selv et skur udenfor, hvor de står og tisser alle sammen. Vi er meget kede af det,« siger Helle Petersen.

Og det er ikke kun Helle Petersen, der har fået nok af den dårlige opførsel. Det har Kenneth Darre også.

»Vi naboer taler jo sammen herude, og vi er desperate,« siger Helle Petersen.