En ny badebro ved Vester Strand i Jægerspris vækker opsigt.

Efter 80 meters gang på badebroen burde man være klar til at hoppe i vandet. Men et udspring fra broen ville være yderst farligt.

»Da jeg var ude på stranden, gik vandet ikke engang til det nederste trin på badebroens trappe,« siger Lone Irene Reimann, der er beboer i Jægerspris, til B.T.

Hun kan ikke forstå, at man har erstattet den gamle badebro med en ny, der ikke kan bruges.

»Broen er fin, flot og lækker, men ret overflødig. Man kan bare gå ud i vandet fra stranden af, da der en fin sandbund,« fortæller hun.

Badebroen har senere fået en trappe for enden af broen, hvor vandet går til det første trin. Foto: Lone Irene Reimann Vis mere Badebroen har senere fået en trappe for enden af broen, hvor vandet går til det første trin. Foto: Lone Irene Reimann

Den massive varme rammer igen Danmark i weekenden, med risiko for temperaturer op imod 32 grader. Her kan den nye badebro ikke hjælpe Lone Irene Reimann og andre med en kold dukkert.

Hun fortæller, at hun skal hele 150-200 meter ud, før vandet går hende til navlen.

»Man skulle bare have renoveret den gamle badebro og bygget den nye bro i forlængelse af den. Så var der en chance for at nå ud på lidt dybde,« siger hun.

Formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune Jørgen Bech ser ikke noget galt med badebroen.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan lave den lang nok til at springe ud fra,« fortæller formanden til B.T. og fortsætter:

»Ingen borgere har henvendt sig gennem kommunen, men vi vil meget gerne i dialog med borgerne, hvis de mener, der er noget galt med broens længde,« siger han.

I stedet opfordrer han beboerne til at få fat i en båd, hvis de vil ud at bade på dybt vand.