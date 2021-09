Inden det rystende drab fredag i Aalborg har der været et mangeårigt rygte om Skelagergården, hvor en 41-årige kvinde blev skuddræbt.

Stedet er slumrende, farligt, dårligt og husede en masse etniciteter, der ikke kunne opføre sig ordentligt.

Louise Sommer, én af områdets beboere, havde selv hørt en masse om det før. Nu er det blevet hovedemnet i mange af de debatter, der er opstået på blandt andet Facebook efter skudepisoden.

Noget, Louise Sommer har svært ved at begribe oven på tragedien.

Louise Sommer har boet i Skelagergården i lidt over et år og synes, at synet på stedet er helt forskruet. Foto: Louise Sommer Vis mere Louise Sommer har boet i Skelagergården i lidt over et år og synes, at synet på stedet er helt forskruet. Foto: Louise Sommer

»Sådan en forfærdelig ting skal jo ikke ske nogen steder. Nu skete det så her, og så blusser alle meningerne om stedet op igen og gør, at der lige pludselig er fokus på et helt område i stedet for en tragisk sag,« siger Louise Sommer.

Hun fortsætter:

»Måske har der for mange år siden været hold i nogle af de udtalelser, men det er der altså ikke længere.«

»Det er blevet kaldt de enlige mødres paradis, og stedet hvor grønlændere kom for at drikke. Men det er altså på ingen måde et slumområde eller en ghetto. Ja, vi er mange forskellige mennesker herude, men vi har det godt med hinanden,« siger hun.

Det er i forskellige tråde og grupper på Facebook, at andre borgere kommenterer Skelagergården, der ligger i det sydvestlige Aalborg. Her er et udpluk:

'Skelagergården har altid været en ghetto, et hul som tiltrækker sociale tilfælde'.

'Skelagergården har altid været et problematisk boligområde og i medierne mange gange'.

'Jeg er aalborgenser og bor 1 km derfra, så jeg ved hvad jeg taler om. Stærke beboere skynder sig at flytte derfra hurtigst muligt'.

En tilflytter skriver, at hun blev advaret mod at flytte til området, da hun skulle til byen.

Omvendt melder flere sig i koret og tager Skelagergårdens parti. Samtaletråden bliver længere og længere, og meningerne bliver flere og flere.

Ikke desto mindre er kommentarerne helt ude af proportioner, mener Louise Sommer.

»Hende på Facebook skriver, at hun ved, hvordan der er her, fordi hun bor en kilometer væk. Nej. Det ved hun ikke. Jeg synes, det er mega ærgerligt, at man sætter et helt område i skammekrogen,« siger hun.

Hun har boet i Skelagergården i lidt over et år med sine døtre på 12 og 15 år, og er selv meget glad for at bo der.

»Vi har grønne områder. Vi har legepladser. Vi har en skaterbane. Jeg slet ikke er utryg, når min ældste datter vil gå ture her om aftenen, og mine naboer er utrolig søde og rare.«

Blomster, lys og beskeder lagt til ære for den dræbte. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Blomster, lys og beskeder lagt til ære for den dræbte. Foto: Sebastian Døssing

Louise Sommer beskriver sig selv som ressourcestærk og tager kraftigt afstand fra, at hende og andre ressourcestærke familier flytter derfra.

Hun synes ikke, der er hold i nogle af påstandene om, at Skelagergården skulle være et usikkert og dårligt sted at bo.

»Man får det til at lyde som om hele området er et sted, man parkerer folk, der ikke kan noget selv, og det synes jeg slet ikke er rimeligt. Det er jo ikke kun området, man angriber. Det er også de mennesker, der bor her, og det er nok det, der provokerer mig mest.«

Hun håber, at flere vil få øjnene op for, hvad hun mener, området egentlig har at byde på.