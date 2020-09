Et corona-tilfælde har fået Stevns Kommune til at reagere.

På Mandehoved, som til dagligt huser flygtninge i Stevns Kommune, er en beboer testet positiv for coronavirus. Det oplyser Stevns Kommune på sin hjemmeside.

På Mandehoved deles man om en række fælles faciliteter.

Af den grund betegnes samtlige beboere som 'nære kontakter'.

Derfor skal samtlige beboere testes for corona og i efterfølgende isolation.

Beboerne er blevet testet i løbet af weekenden, oplyser kommunen.

»Hvis det viser sig, at flere beboere på Mandehoved er smittede, vil styrelsen sætte yderligere kontaktopsporing i gang; dvs. finde de borgere, som vurderes at have været nære kontakter til de smittede, så de også kan blive testet,« skriver kommunen.

Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er, at borgere skal gå i isolation, mens man venter på sit resultat.

Derudover skal man være særligt opmærksom på hygiejne, rengøring og symptomer på covid-19.