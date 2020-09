Dorte Jarlby blev positivt overrasket, da hun for et års tid siden flyttede til den berygtede Odense-bydel Vollsmose. I medierne havde hun hørt den ene negative historie efter den anden om skyderier og muslimsk undertrykkelse, men det Vollsmose, hun mødte i virkeligheden, var et helt andet.

»Der er mange søde mennesker herude. Det er et sted, man sagtens kan bo,« siger Dorte Jarlby.

Der er dog en ting, der kommet bag på hende, og det de ting, der kommer flyvende ud af vinduerne.

»Jeg var ved at blive ramt af et glas den anden dag, da jeg kom gående i Fyrreparken. Jeg tror, der havde været tomatsovs i. Låget kom bagefter,« fortæller Dorte Jarlby.

Glasset med tomatsovs landede en meter fra Dorte Jarlby. Det var blevet kastet ud af et vindue fra 2. sal af en beboeren med anden etnisk herkomst end dansk.

»Jeg råbte 'hey', og så kom han ud på altanen, men så kiggede han op mod tredje sal og stillede sig med armene ud til siden, som om det kom deroppefra. Men jeg vidste jo godt, at det kom fra ham.«

Glasset med tomatsovs er bare et mange stykker skrald, der i den seneste tid er kommet ud af vinduerne i området. Problemet er ifølge Dorte Jarlby blevet større, efter boligselskabet Civica har indført affaldssortering.

»I Lærkeparken bor der en kvinde med fire børn. Både hun og hendes børn kaster skrald ud af vinduet,« fortæller Dorte Jarlbæk.

Hun fortæller, at der foran kvindens lejlighed ligger et blandet sortiment af mælkekartoner, bleer, aviser, juicekartoner, aviser og konservesdåser. Genstande, der skulle have været sorteret i metal, pap og papir, men som i stedet flyder rundt i græsset. Underboens bord-bænkesæt er smurt ind i yoghurt, som af uransagelige årsager er blevet hældt ud oppe fra altanen.

»Viceværterne kommer der ikke hver dag, og det betyder, at man ikke kan sidde i det område og spise.«

Dorte Jarlby fortæller, at skraldekasteren er en muslimsk kvinde, der går med tørklæde, men som taler flydende dansk. Hun har fire børn, der alle bruger vinduet som skraldespand.

»Der er skrald på begge sider af hendes bolig. De er ellers rigtig søde. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke kan styre det der affald,« siger Dorte Jarlby.

Hun oplever, at hovedparten af de 12.000 mennesker, der bor i Vollsmose, godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er et fåtal, der skyder med skarpt eller kaster affald ud af vinduet.

»Det er et dejligt sted at bo, og mine børn elsker at lege herude. Men det er ikke så rart at der bliver smidt affald. Det er træls at kigge på.«

Boligselskabet Civica oplyser til B.T., at der er gjort meget for at informere beboerne i Vollsmose om de nye sorteringscontainere og deres forskellige rum, men boligselskabet bekræfter samtidig, at enkelte beboere bruger vinduerne i stedet.

»Desværre er der indimellem beboere, der håndterer skrald på en uhensigtsmæssig måde. Når folk gør sådan, er der som regel nogle naboer, der kontakter os.Det er noget, vi reagerer på ved at tage kontakt til dem, der gør det, « siger Nanna Muusmann, der er chef for kommunikation og boligstrategi i Civica.