Svigt af ét bygningselement i evakuerede bygninger i Snekkersten kan skabe dominoeffekt, viser redegørelse.

En række toplansboliger i Snekkersten, som blev hasteevakueret 2. februar, er i risiko for at styrte sammen som et korthus.

Det skriver Boliggården, der administrerer boligerne, i en meddelelse på sin hjemmeside.

Ingeniørvirksomheden Sweco har foretaget en gennemgang af bygningerne og har blandt andet konstateret, at bygningerne er ustabile, fordi vægge og dæk ikke er sammenhængende.

Inden for arkitektur er et dæk en vandret bygningsdel, som har en bærende og afstivende funktion.

Beboerne i de 65 boliger, der ligger i området Stævnen, blev evakuerede om aftenen 2. februar.

Vurderingen er, at beboerne ikke kan vende tilbage til deres hjem lige foreløbig.

Egentlig havde Sweco fået til opgave at gennemføre en skimmelrenovering i området.

Men virksomheden opdagede i den forbindelse risikoen for nedstyrtning.

Det fremgår af meddelelsen, at samlinger mellem dæk og facadeelementer ikke er armeret og udstøbt, hvorfor dækkene ikke er fastgjort til facaden.

Væggene i stueetagen er desuden for smalle til at understøtte dækkene over stuen.

Sweco har gennemgået den oprindelige statiske dokumentation fra 1984 og opdaget betydelige afvigelser fra datidens versioner af standarder i betonkonstruktioner, skriver virksomheden i et notat.

Sweco tilføjer, at konsekvensen af fejlene er, at byggeriets sikkerhedsniveau ikke lever op til hverken daværende eller nuværende statiske sikkerhedsniveauer.

Af den grund er der risiko for et progressivt kollaps, som er kendetegnet ved, at svigt af ét konstruktionselement overbelaster tilstødende konstruktioner og skaber en dominoeffekt af svigtende dele, lyder det.

/ritzau/