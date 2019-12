Efter 12 år lukker Bazar Fyn i Odsense.

Ejendomsselskabet, Olav de Linde, der udlejer lokalerne til basaren, kan nemlig ikke kængere inddrive huslejen.

Det fremgår af et brev, som ejendomsselskabet har sendt til butiksindehaverne i basaren, og som TV 2 Fyn har fået indsigt i.

'Da vi ikke længere ser en mulighed for at Bazar Fyn kan betale huslejen, og vi de seneste måneder ikke har modtaget huseleje, har vi vi nu valgt at ophæve lejemålet for Bazar Fyn.'

I brevet fremgår det også, at Olav de Linde igennem mange år har forsøgt at støtte Bazar Fyn.

Det har de angiveligt gjort ved at udleje butikslokalerne til en pris, der ligger meget under den normale markedsleje.

Derudover har ejendomsselskabet angiveligt givet store rabatter på huslejen.

Nu ser de dog ikke længere nogen mulighed for, at Bazaren kan drives videre.

Opdateres...