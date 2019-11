I slutningen af 2020 og i starten af 2021 kommer Danmarks første batteridrevne tog i drift.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har indgået et samarbejde med regionsrådsformændene i Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland om at afprøve batteritog på to strækninger i Danmark.

Det skriver Transport- og boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det er planen, at batteritogene skal køre på strækningen mellem Helsingør og Hillerød i Nordsjælland og på Lemvigbanen i det nordlige Vestjylland fra slutningen af 2020 og i starten af 2021.

Transportministeren mener, at der er store fordele ved batteritog. Dels er det en gevinst for klimaet, og dels kan batteritog løse udfordringen, som særligt mindre jernbaner oplever med at gå fra diesel til el, påpeger han.

- Ikke nok med at batteritog kan reducere Danmarks udledning af CO2, det skaber også grundlaget for en bedre trafikbetjening.

- Samlet set tyder meget derfor på, at batteritog kan være en vigtig brik for fremtidens togdrift i Danmark, siger Benny Engelbrecht.

Parterne skal i første omgang ikke investere penge i batteritogene, men i stedet får leverandører i løbet af forsøgsperioden mulighed for at vise deres tog frem i den daglige drift.

Batteritog er i dag indsat i prøvedrift med passagerer i Østrig, ligesom det bliver afprøvet i Tyskland, hvor der også er afgivet ordre på batteritog.

Nu er turen kommet til Danmark, mener Benny Engelbrecht.

- En afprøvning af batteritog i Danmark vil give de relevante parter en nyttig erfaringsindsamling fra praktisk drift, inden vi potentielt afgiver ordre på batteritog til passagerdrift.

- Det vil samtidig give passagererne mulighed for at prøve batteritog i dagligdagen på de danske skinner. Min forhåbning er, at vi fra midten af 2020erne vil se batteritog i daglig drift i Danmark, siger han.

/ritzau/