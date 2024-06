Pollentallene for græs gik helt amok i weekenden.

Og det er tidligt på sæsonen ifølge Astma-Allergi Danmark.

Det skriver DR.

Sidsel Damsbo Andersen, der er leder af pollentællingen i Danmark, siger:

»Det har været det varmeste forår nogensinde, og samtidig er der kommet en masse nedbør. Det har givet gode vækstbetingelser for græsset.«

Antal græspollen målt per kubikmeter i det østlige Danmark bankede således op på 150, hvor det normalt først når de 50 senere i juni måned.

Kløen i øjne og løbende næse vil være en realitet for cirka 400.000 danskere i den kommende tid, hvor pollentallet for græsset ventes at være højt.

Dog er vi midt i et vejrskifte, som måske kan have en positiv indvirkning. Især hvis luften renses af nedbør.

Om vejrskiftet skrive:r DMIS vagthavende meteorolog, Erik Hansen, en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside

»Fronten markerer en overgang til lidt mere køligt sommervejr, oven på en varm weekend, hvor temperaturen i København både lørdag og søndag nåede op på 27 grader.«

Vi må kigge langt efter sommervejr i den kommende uges tid.

Her byder vejrguderne i stedet på ustadigt og ganske blæsende vejr med noget køligere temperaturer – og en del nedbør.