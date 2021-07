Noget tyder på, at barselstiden ikke kun går med bleskift og barnevognsture.

Det er også et tidspunkt, hvor flere genovervejer karrieren, skriver Finans.dk.

Mediet henviser til en ny undersøgelse, hvor intet mindre end 23 procent svarer, at de har skiftet job i forbindelse med deres barselsorlov.

Derudover har hele 70 procent overvejet at tage springet.

Har du overvejet et jobskifte under barsel?

Anne Sophie Sehested Münster, der er administrerende direktør i Inspired Beyond Babies, som står bag undersøgelsen, kommer med forklaringen:

»Barslen er en periode, hvor rigtig mange for første gang får tid til at reflektere over deres arbejdsliv og familieliv. Mange oplever, at deres prioriteter ændrer sig samtidig med, at tiden bliver knap, og at det på en ny måde skal være meningsfuldt at gå på arbejde og være væk hjemmefra,« siger hun til Finans.dk.

Anne Sophie Sehested Münster fortæller desuden, at jo større distance, arbejdsgiveren holder til de ansatte under deres barsel, desto mindre vil arbejdsgiveren indgå i ligningen om et eventuelt jobskifte.

Og faktisk er der mange på barsel, som i perioden ikke har kontakt til arbejdsgiver. Det vidner undersøgelsen om.

Over halvdelen, helt præcist 52 procent, har nemlig svaret, at de ikke har været i dialog med arbejdsgiver under barslen – og 75 procent svarer, at de gerne ville have været det.

Ifølge Münster bør ovenstående tal være en øjenåbner for virksomhederne, idet mange overser, hvordan man kan holde på ansatte under barslen.

Undersøgelsen fra Inspired Beyond Babies bygger på svar fra 1400 respondenter – primært kvinder, hvoraf hovedparten har længere videregående uddannelser.

I gennemsnit holder mødre 273,9 dages orlov i barnets første leveår, mens mænd kun holder 31,9 dages orlov med barnet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Dog forventes en ny lov om to måneders øremærket barsel at træde i kraft i slutningen af i år, og man regner med, at omkring 40.000-50.000 mænd vil komme til at gå hjemme med babyen.