Da ægteparret Sinna og Carl Blicher-Retpen fra Holstebro gik bort, havde de ingen børn.

Af den grund oprettede de inden deres død en fond og donerede alle deres penge, som løb op i flere millioner – til et helt bestemt formål.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

De seks-syv millioner kroner er nemlig blevet doneret til Johannes Larsen Museet, der ligger i Kerteminde.

Årsagen til, at deres formue lige endte med at gå dertil, er, at ægteparret holdt meget af kunst og havde tabt deres hjerter til det fynske museum.

Også parrets egen store kunstsamling gik til museet og indgår nu i museets samling.

Til Dagbladet Holstebro-Struer fortæller museumsinspektør Jeppe Preiss Gersbøll, at »parret havde et rigtig godt øje for kunst«, og at donationen samtidig gør, at museet har endnu bedre chancer for at sikre sig værdifulde billeder:

»Men det er også dejligt, at nogle havde en så stor kærlighed til museet. Det er et lyspunkt i en ellers mærkelig tid, at nogle er blevet så glade for vores sted, at de har valgt at give det alt, hvad de ejede,« siger han.

På museets hjemmeside oplyses det, at Sinna og Carl Blicher-Retpen jævnligt tog turen fra Holstebro til Kerteminde for at besøge museet, efter det åbnede i 1986.

»Vi følte os hurtig tiltrukket af kunsten og stemningen på museet,« fortalte Sinna Blicher-Retpen ifølge museet i 2016.

Carl Blicher-Retpen døde i 2006, og Sinna Blicher Retpen i 2017.

Inden sidstnævntes død, nåede hun at få fonden på plads, og ved årsskiftet forelå den endelige godkendelse af ægteparrets fond fra Civilstyrelsen.