Danske børn til adoption overhaler udenlandske i antal. De fleste par bliver på international venteliste.

For første gang i mange år er der flere danske end udenlandske børn til bortadoption.

Tal fra Ankestyrelsen viser, at 40 børn født i Danmark blev bortadopteret i 2020.

Til sammenligning kom 23 adoptivbørn hertil fra udlandet, hvilket er rekordfå.

Det har fået Ankestyrelsen til at tilbyde par og enlige, der står på venteliste til et udenlandsk barn, at flytte over på listen med danske børn.

Cirka 70 par og enlige har fået en henvendelse, oplyser chefkonsulent i styrelsen Karin Rønnow Søndergaard.

Af dem har mellem 10 og 15 sagt ja.

Det selv om ventetiden er kortere, og en dansk adoption - modsat en udenlandsk - er gratis for adoptanterne.

Ifølge Karin Rønnow Søndergaard kan en forklaring være, at nogle er knyttet til det land ude i verden, som de ønsker at adoptere fra.

- Det kan være, at de selv er adopteret fra det pågældende land, eller at de i forvejen har et barn fra det land. Men vi kender ikke nærmere til årsagen.

I Adoption og Samfund, der varetager adoptivforældre og adopteredes interesser, siger næstformand Sanne Vindahl Nyvang, at det kommer bag på mange, at det overhovedet er inden for rækkevidde at adoptere et dansk barn.

Siden den fri abort i 1973 har der været meget få danske børn til adoption. Nogle år under 10.

- De færreste havde forestillet sig, at der i Danmark ville være så mange børn til bortadoption.

- Men det kan også spille ind, at nogle af børnene kan være skadede på et andet niveau end børn ved international adoption. Det er et skifte, som vi skal blive klogere på, hvordan vi håndterer, siger Sanne Vindahl Nyvang.

Når der er flere danske børn end tidligere, skyldes det, at kommunerne i højere grad gør brug af lovgivningen om tvangsbortadoption.

Blandt de børn, som blev bortadopteret sidste år, skete det for hovedparten uden de biologiske forældres samtykke.

Står det til regeringen, skal flere børn kunne bortadopteres. Det fremgår af udspillet "Børnene først", som blev præsenteret i januar.

Udspillet peger som det mest vidtgående på flere tvangsbortadoptioner allerede inden fødslen.

/ritzau/