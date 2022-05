»Jeg får stadig beskeder fra pårørende til beboere på plejehjem, der har brug for hjælp til, hvordan fanden de råber kommunerne op.«

Ordene kommer fra Charlotte Ahm, der er barnebarn til Else Marie Larsen, som mandag aften døde i en alder af 92 år.

Hun blev i sommeren 2020 landskendt, efter hun medvirkede i den meget omtalte TV 2-dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’.

Her kom det frem, hvordan den ældre kvinde blev udsat for en rystende behandling af personalet på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Her er Else Marie Larsen, der mandag afgik ved døden. Foto: Privat.

Skjulte optagelser viste blandt andet, hvordan Else Marie Larsen hang i en lift over sin seng.

Her jamrede hun af smerte, mens personalet gav hende ordrer om at lave afføring i sengen.

Og selv om det snart er to år, siden dokumentaren blev vist, får Charlotte Ahm fortsat henvendelser fra pårørende til beboere på plejehjem, der beder om hjælp.

»Siden dokumentaren har omkring 300 pårørende skrevet til mig, og det er stadig sådan, at jeg bliver kontaktet,« siger hun.

Sagen kort TV 2 fulgte i efteråret 2019 med skjult kamera en 90-årig dement kvinde på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

TV 2 havde sikret sig samtykke fra kvindens pårørende, som gennem flere år har holdt møder med plejehjemmet for at få forbedret forholdene.

Optagelserne mundede ud i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', som Aarhus Kommune fik nedlagt forbud ved byretten og senere landsretten mod med henvisning til, at de bl.a. viser den 90-årige i intime og krænkende situationer.

Landsretten stadfæstede forbuddet med den begrundelse, at den demente kvinde ikke var i stand til at give sit samtykke.

Forbuddet blev senere ophævet, og dokumentaren blev sendt den 30. juli 2020 på TV 2.

Aarhus Kommune har politianmeldt TV 2, og fire personer fra stationen blev sigtet for uberettigede optagelser.

Efter dokumentaren meldte politikere fra begge fløje ellers ud, at der skulle ske markante forbedringer af ældreplejen.

Statsminister Mette Frederiksen kaldte Else Marie Larsen oplevelser for »hjerteskærende«, og der blev lovet flere penge til plejehjemmene.

Helt konkret fik ældreplejen 1,8 milliarder kroner ekstra tilført ved finansloven for 2021.

»Mange steder får jeg at vide: 'Jamen, Charlotte, der er jo sket rigtig meget'. Men jeg må bare sige, at det kan jeg ikke se. Jeg får stadig beskeder fra pårørende, der har brug for hjælp til, hvordan fanden de råber kommunerne op,« siger hun og tilføjer:

»Jeg kan se, at 'Plejehjem bag facaden' ikke har givet den ønskede effekt, da der stadig er store problemer mange steder.«

B.T. har givet Charlotte Ahms udtalelser videre til social- og ældreminister Astrid Krag.

Astrid Krag, hvad siger du til, at Elses barnebarn er blevet kontaktet af 300 pårørende til folk på plejehjem, der er utilfredse med behandlingen og har brug for hendes hjælp?

»Jeg har den dag i dag fortsat behandlingen af Else Larsen med mig som et klart eksempel på en uværdig og uacceptabel behandling af en svækket ældre,« siger ministeren og fortsætter:

Her ses social- og ældreminister Astrid Krag. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er helt enig med Elses barnebarn i, at når vi nu sikrer, at der kommer flere penge til de flere ældre, så skal de penge bruges på omsorg og tid til de ældre og ikke på bureaukrati eller andre ting.«

Siden nytår har en ny ældrelov været på vej, og den vil løse mange udfordringer, satser Astrid Krag på.

»Den nye ældrelov handler om, at vi kan skabe plads til hjertevarmen og den trygge relation mellem den ældre og medarbejderen. Det er og skal være kernen i en værdig ældrepleje,« siger hun.

Charlotte Ahm er dog ikke tilfreds med den udmelding.

Hun vil se mere handling frem for flotte ord.

»Det lyder rigtig godt, det ministeren siger. Men jeg er træt af flotte ord. Nu vil jeg se handling bag ordene,« siger hun.