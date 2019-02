Et vuggestuebarn fra Viborg har fået konstateret tuberkulose. Andre børn i vuggestuen er indkaldt til undersøgelser.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der konstateres omkring 300 tilfælde af tuberkulose hvert år. Små børn er mere modtagelige over for at blive syge af tuberkulose end voksne. De smitter tilgengæld sjældnere.