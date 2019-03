Generelt er risikoen for at blive smittet med mæslinger lille, vurderer styrelse efter nyt mæslingetilfælde.

Et barn på 13 måneder er smittet med mæslinger i området omkring Roskilde. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed fredag i en pressemeddelelse.

Barnet har opholdt sig på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Herefter konstaterede hospitalet, at barnet var smittet.

Der er blevet taget kontakt til personer, der i tidsrummet 12. marts klokken 21.30 til 13. marts klokken 10.15 har opholdt sig på hospitalets børneafdeling.

»Så har man opholdt sig på hospitalet i Roskilde, og er man ikke blevet kontaktet vedrørende mæslinger, behøver man ikke være bekymret,« siger overlæge Jeppe Nørgaard Rasmussen, Styrelsen for Patientsikkerhed, i meddelelsen.

For en uge siden blev der i Københavnsområdet konstateret et nyt tilfælde af mæslinger. Trods de seneste tilfælde af mæslinger i Danmark ændrer Sundhedsstyrelsen ikke sine vaccinationsanbefalinger, da "risikoen for at blive smittet generelt er lille".

De fleste danskere er i dag vaccineret eller har haft mæslinger og er derfor immune.

/ritzau/