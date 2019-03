Styrelsen for Patientsikkerhed har advaret de institutioner, hvor barnet har opholdt sig.

Et barn på 10 måneder fra Slagelseområdet er smittet med mæslinger. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Barnet har opholdt sig i en vuggestue og dagpleje, hvor der kan være andre børn, som ikke er vaccineret mod mæslinger.

Styrelsen oplyser, at forældre i de pågældende institutioner er blevet informeret om smitterisiko samt mulighed for behandling.

'Styrelsen for Patientsikkerhed foretager altid smitteopsporing ved mæslingetilfælde og sikrer information og rådgivning for at undgå, at flere smittes,' udtaler Bente Møller, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, i pressemeddelelsen.

'Både vuggestuen og den pågældende dagplejer har allerede informeret forældrene om, at der har været mæslingesmitte, og videregivet vores information om, hvordan de skal forholde sig.'

Normalt vaccineres børn med MFR-vaccine, som sikrer imod smitte med mæslinger, når de er 15 måneder og fire år.

Det nye tilfælde har ikke givet anledning til, at Sundhedsstyrelsen ændrer sine anbefalinger om, hvornår man bør give vaccinationen.

/ritzau/