Det seneste tilfælde er ikke en del af det hidtidige mæslingeudbrud, der har ramt seks mennesker.

Der er et nyt tilfælde af mæslinger i Københavnsområdet.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Det nye tilfælde er smittet med en anden type mæslingevirus og er derfor ikke en del af det hidtidige udbrud med i alt seks tilfælde.

Den smittede er et barn, som ikke har været ude at rejse eller har været i kontakt med kendte tilfælde med mæslinger.

Der er derfor sket smitte i Danmark fra en ukendt smittekilde, oplyser SSI.

- Vi ved endnu ikke, hvordan smitten er sket, og det er heller ikke særlig sandsynligt, at vi finder ud af det.

- Mæslinger er så smitsom en sygdom, der gør, at man kan smittes med meget kortvarig kontakt, siger afdelingslæge ved SSI Peter Andersen.

Internationalt er den pågældende B3-virustype tidligere rapporteret fra Italien og i de seneste måneder fra Østeuropa, men der har også været enkelte tilfælde med helt identisk mæslingevirus i Tyskland.

- Det tyder ikke på, at samme virus har været i Danmark den seneste tid, siger Peter Andersen.

Barnet har siddet i et venteværelse og været i en daginstitution, mens det har været smitsomt.

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor informeret personer, der kan have været udsat for smitte.

Seks personer har i år været smittet med mæslinger af samme virus, hvoraf en af dem var et barn på ti måneder.

De fleste danskere er i dag vaccineret eller har haft mæslinger og er derfor immune.

Dog er små børn, der endnu ikke har fået vaccinen, i særlig risiko. Det samme gælder danskere født mellem 1975 og 1986. En større andel af dem er ikke vaccineret eller har ikke været smittet med sygdommen.

Hvis man har mistanke om, at man er smittet med mæslinger, skal man ringe til sin læge. Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er en meget smitsom sygdom, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset.

/ritzau/