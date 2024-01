Råben ad personalet, deciderede trusler til kasten med varer og seksuel chikane.

Det er, hvad en række Circle K-medarbejdere oplever landet over, når de betjener kunder. Faktisk er antallet steget fra 108 sager til 300.

På blot et år.

Og nu er det nok, mener Circle K:

»Mange vredesudbrud udløses ofte af småting såsom kø ved kassen, manglende servietter på forpladsen eller simple misforståelser. Til gengæld virker udbruddene ofte meget voldsomme på vores medarbejdere.«

»Det kan gå ud over medarbejdernes arbejdsglæde og give psykiske men,« siger HR-direktør Thomas Galsgaard Larsen fra Circle K Danmark.

For nylig kom et barn ind i en Circle K-butik for at købe slik. Men barnet glemte to pakker tyggegummi ved disken.

Det behagede ikke barnets far, som i minutterne efter kom stormende ind og mente, at medarbejderen havde lavet en fejl.

I voldsom tone udbrød han, hvor medarbejderen havde gået i skole – for ifølge faren kunne medarbejderen ikke regne.

Medarbejderen ville give pengene tilbage for det tyggegummi, barnet ikke tog med. Men i stedet kastede faren slikket så hårdt ned i disken, at posen gik i stykker. Og efterlod medarbejderen forskrækket.

Ifølge Circle K er det ovenstående blot et af mange eksempler.

Og det får nu virksomheden til at sætte ind.

25. januar lancerer man således en kampagne, der skal gøre op med den hårde tone. I samtlige Circle K-butikker vil der blive sat skilte op med teksten 'Tak fordi du respekterer mig', skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Desuden bliver medarbejdere trænet i konflikthåndtering.

Det er særligt i Hovedstaden, på Sydsjælland, Lolland-Falster, Vestsjælland, Fyn og i Aarhus, at Circle K oplever problemer.

Mindre er det i Midtsjælland, Sønderjylland og på Bornholm.