Hvis du har været på baren 'Bodegaen' i Odense fredag aften, bør du muligvis spærre øjnene op og læse grundigt med her.

Bodegaen skriver i et opslag på Facebook, at en bargæst, der var til stede i tidsrummet 20:00 til 01:00 fredag den 4. september, er testet positiv for coronavirus.

Grundet alvoren med coronavirus, sender Bodegaen derfor en opfordring til de øvrige bargæster fra samme aften.

'Ud fra et forsigtighedsprincip opfordrer vi ALLE gæster, der har besøgt Bodegaen fredag d. 4. sept. i tidsrummet kl. 20:00-01:00 til at blive testet for Covid19', skriver baren.

'Der opfordres til, at testen først kan tages tidligst mandag eller tirsdag, før testresultatet er retvisende – indtil da, opfordres alle på det kraftigste til at overholde myndighedernes afstandskrav og god håndhygiejne'.

Også Bodegaens personale, der havde vagt fredag aften, skal tage en coronatest. Indtil svaret hertil er kendt, må ingen af dem møde på arbejde.

Bodegaen oplyser, at man gør, hvad man kan for at deres gæster holder den nødvendige afstand til hinanden – men opfordrer samtidig til en fælles indsats mod smitten.

Sundhedsstyrelsen opfordrer alle, der har været i nærkontakt med en smittet, til selv at blive testet for coronavirus hurtigst muligt.

Indtil svaret tikker ind, bør man gå i selvisolation og være særligt opmærksom på hygiejne, rengøring og man udvikler symptomer for coronavirus.