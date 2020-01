»Det er bare et spørgsmål om tid.«

Så enkelt lyder det fra seniorforsker René Bødker, når det omhandler en potentiel dansk smitte med den frygtede vestnilvirus.

Netop vestnilvirus er dukket op ved Danmarks grænser de seneste år blandt andet som konsekvens af det varmere vejr, klimaforandringer har forårsaget. Og det er der en stribe andre tilfælde af i naturen, som B.T. har beskrevet de seneste uger.

Netop denne vinter og ikke mindst januar måned har været en del lunere end normalt. Og det betyder, at eksempelvis lærken, mariehøns, pindsvin og edderkopper, som normalt ikke er ude på denne årstid, er aktive.

Også træer og buske er vågnet op til dåd før normal tid, hvilket betyder, at pollensæsonen er skudt i gang langt før normen. Også rotterne er flere og mere aktive end normalt.

Og så er der de nye dyrs indtog:

»Vi ser allerede dyr og planter herhjemme, som normalt hører til i varmere lande. Og det er ikke overraskende, for bare en lille temperaturstigning kan have enorm betydning - der har for eksempel været en stigning i antallet af fugleedderkopper herhjemme. Og så myg som den, der kan smitte mennesker med vestnilfeber,« siger René Bødker.

Han er seniorforsker ved ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet.

Og han fortæller, at den specifikke myggearts fremkomst i Danmark de senere år blot er et af mange eksempler på, at selv små temperaturstigninger, som vi oplever, kan betyde både nye dyr og dermed nye sygdomme herhjemme.

Og netop den nye mygs fremkomst og efterfølgende overførsel af virus til mennesker i Europa var året 2018 et synligt bevis på.

Her oplevede Danmark og en stribe andre lande rekordsomre. Men det var ikke kun temperaturerne, der var højere end normalt. Også antallet af personer, der blev smittet med vestnilfeber i Europa, var voldsomt højt.

»I 2018 var der en eksplosion af vestnilfeber i Europa. Det skyldtes uden tvivl den varme sommer. Faktisk var der så mange, at antallet af tilfælde var højere end de ti år forinden tilsammen. Og der blev registreret tilfælde helt oppe i Rostock. Så det er så tæt på, det kan komme til Danmark,« siger René Bødker.

Endnu er det kun myggen, der kan overføre vestnilvirus, som er kommet til Danmark. Ingen danskere er så vidt blevet ramt. Myggens fremkomst skal formentlig findes i det varmere klima, men det er umiddelbart blot en af flere faktorer, mener René Bødker.

Han er generelt ikke i tvivl om, at vi kommer til at mærke konsekvenserne af temperaturstigningerne. Og tilfælde af vestnilfeber er et af dem.

»Nu har vi fået den myg, som kan smitte mennesker med vestnilvirus. De er ret almindelige i hele Køge Bugt-området med Solrød, Greve, Jersie og Vestamager. Det er bare et spørgsmål om tid, før vi ser spredning af vestnilvirus i Danmark, og så er der en meget reel risiko for de danskere, der bor tæt på nilfebermyggene,« siger René Bødker.

Han fortæller dog, at vi ikke skal frygte en epidemi, som den man har oplevet i eksempelvis Rumænien, Grækenland og det nordlige Italien de seneste år.