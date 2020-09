Det er ikke alle steder, de nye regler om mundbind bliver taget lige godt imod.

Det har en barchef på en københavnsk bodega måttet sande allerede på den første dag, hvor de nye regler trådte i kraft.

Det skriver Se & Hør.

De har været en tur på bodega i Christianshavn i København.

Og her mødte de barchefen Mette Risdal på Kanal Bodega. Hendes første dag med krav om mundbind for stående og gående på restauranter, caféer og barer har været mindre god, fortæller hun.

Egentlig begyndte det meget godt, da de første to gæster ankom, efter hun åbnede klokken 08.00 torsdag morgen.

Men den tredje gæst indledte en diskussion, da barchefen gjorde opmærksom på de nye regler om mundbind.

Det fik gæsten til at brokke sig højlydt. Og det udviklede sig videre, så han faktisk råbte og skreg af barchefen, fortæller Mette Risdal til mediet.

Ikke længe efter den utilfredse gæst var ankommet og havde skældt hende hæder og ære fra, skete det igen, da to nye gæster dukkede op.

»De svinede mig til. Jeg blev så ked af det. Jeg havde lyst til at tude, og var klar til at lukke bodegaen,« siger hun.

Efter den hårde morgen valgte Mette Risdal selv at gå Facebook for at lufte sin frustration.

'Har været på arbejde i 48 min og er allerede blevet svinet til af 3 gæster fordi de syntes det er latterligt at de skal have mundbind på.'

'Kom ind i kampen, vi skal passe på hinanden for helvede. Er i søde og behandle os bartender og tjenere pænt. DET BLIVER 14 HÅRDE OG LANGE DAGE.'

Ud over utilfredsheden med, at gæsterne skulle have mundbind på, så gik brokken også på, at gæsterne ikke selv havde et mundbind, de kunne tage på.

Men det er der sørget for hos den centralt beliggende Kanal Bodega, her kan man købe et mundbind for fem kroner. Pengene går til julehjælp i området.

I øvrigt er der ingen undskyldning for at dukke op på Kanal Bodega og ikke vide, man skal have mundbind på. Der er nemlig lavet store skilte, om hænger i lokalet, hvorpå det fremgår ganske tydeligt.