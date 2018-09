Trods stort hemmelighedskræmmeri om Obamas rute til Kolding kan TV SYD nu afsløre, at han for et øjeblik siden er landet i Skrydstrup.

Barack Obama landede på Flyvestation Skrydstrup kl. 19.04. Her var et stort opbud af politi og sikkerhedsfolk klar til at eskortere ham videre.

Barack Obama indledte sin Europa-tour i Oslo onsdag. Torsdag besøgte han Helsinki, og fredag går han på scenen i Kolding.

Hele ugen har der været mange gæt på, hvor den tidligere amerikanske præsident lander i Danmark, men nu kan TV SYD afsløre, at Obamas fly netop er landet i Skrydstrup.

Obama skal være klar på SDU i Kolding fredag formiddag klokken 11:45.

I Kolding skal Obama deltage i et arrangement, der hedder ‘A conversation with President Barack Obama’ (på dansk: en samtale med præsident Barack Obama).

Det er udelukkende erhvervsledere, fremtrædende personer fra lokalområdet og 200 udvalgte studerende fra SDU, som får lov at deltage.

Han skal tale om lederskab og svare på spørgsmål i en modereret samtale. Samtalen tager 60 minutter, og så skal Obama videre til Amsterdam.