Bar røv og kølle. Det er sjældent det eneste, du skal håndtere.

Men det er det 17. oktober på Camping i Kødbyen. På dagen, hvor stedet inviterer til at »smide både bukser og forbehold ved indgangen,« er det nemlig bandlyst at være fuldt påklædt.

Det skriver Camping i et event på Facebook.

Eventet bliver støttet af foreningen Danske Naturister, og det bliver afholdt i forbindelse med World Body Confidence Day.

»Det kan være grænseoverskridende bare at være til stede i sin nøgne krop, fordi så mange af os er vant til at kritisere vores kroppe hele tiden,« siger Karin Kierstein, minigolfchef for Camping, til mediet Migogkbh og slår fast:



»Her er der ikke plads til fordomme – kun minigolf og hygge lige som naturen har skabt os.«

De eneste adgangskrav er således, at du slår til kuglerne uden en trevl på kroppen, og at du udviser lidt respekt – ikke noget med at pege fingre af din nøgne golfmakker, når det gode slag kræver en akavet kropsposition.

Og så skal du i øvrigt også huske håndklædet. Det er nemlig ikke tilladt, at slå sin bare numse i sædet, skriver stedet på Facebook.

Nå ja - du må heller ikke have sex.