Der har ikke været meget dans på bordene, shots i baren eller sene nætter på natklubben med vennerne de sidste måneder.

Men det ændrer sig nu.

Fra tirsdag 1. februar er det slut med stort set alle restriktioner, som danskerne har levet med i knap to år.

Du kan igen få en øl i midtbyen på den anden side af klokken 22, mundbindet kan du smide i skraldespanden og coronapas-appen kan du godt lukke ned.

Og det glæder medejer af diskoteket Café Paradis, Rasmus Barslund.

»Vi er en lille butik – en lille natklub i Aarhus, der lever af danseglade gæster, så vi er meget glade og meget lettede,« siger han.

Han glæder sig til igen at slå dørene op til Café Paradis.

»Vi åbner op for fulde gardiner torsdag eller fredag. Vi skal selvfølgelig lige up to speed igen, men det fikser vi. Der vil være disko, funk og house til de sene nattetimer,« siger Rasmus Barslund og fortsætter:

»Det er klart, lige nu er vi lidt rundt på gulvet og skal samle os. Set med forretningsbriller har vi været lukket ned i vores gode måneder, hvor vi normalt tjener mange penge, så det vil vise sig, hvor træls det bliver økonomisk i sidste ende. Men lige nu er vi bare pisseglade.«

Ved Café Paradis har de brugt tiden på at bygge om, så de ikke bare spildte den.

»Vi har ikke kunnet gøre noget ved en global pandemi, men vi har forsøgt at holde snuden i sporet og bruge tiden fornuftigt. Og så har vi besluttet ikke at tale corona. Men når så nyheden kommer, så bliver vi da lettet,« siger Rasmus Barslund.

Christian Engbirk, der ejer Café Drudenfuss, glæder sig over, at restriktionerne nu er fortid.

Også ejer af Café Drudenfuss, Christian Engbirk, glæder sig til igen at åbne uden restriktioner.

»Det er i høj grad en lettelse. Åbningstiderne, afstandskravene og mundbind har vi været godt og grundigt trætte af. Der er ingen tvivl om, at vores liv er blevet lettere i dag,« siger han og fortsætter:

»Det har været enormt vanskeligt at navigere i restriktionerne med ansættelser og vagtplan. Så vi krydser virkelig fingre for, at 2022 bliver et år uden flere nedlukninger, og at vi er igennem det her nu.«

Café Drudenfuss er klar til igen at servere for gæsterne i de sene aften- og nattetimer.

Også de har mistet en del gæster ved at skulle lukke tidligt, og det kan godt mærkes økonomisk.

»Det har stor betydning for os økonomisk. Heldigvis har denne nedlukning ikke været så lang som den i foråret, der var rigtig hård ved os. Men der skal da tjenes nogle penge hjem,« siger Christian Engbirk.

Mest af alt glæder han sig dog til igen at byde gæsterne velkomne i de sene aftentimer.

»Vi glæder os rigtig meget og nyder de sene weekendtimer med vores gæster. Fadøl og cocktails står klar, til gæsterne kommer igen, og så skal vi bare forkæle dem,« afslutter Christian Engbirk.