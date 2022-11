Lyt til artiklen

Flere danske banker, heriblandt Arbejdernes Landsbank og Nykredit, oplyser ikke deres kunder tilstrækkeligt om konsekvensen, når renten på deres lån stiger.

Det skriver Finans, som har set et brev til en kunde fra Arbejdernes Landsbank, hvori det fremgår, at løbetiden på vedkommendes andelsboliglån sammenlagt lyder på 294 måneder.

Informationerne om, hvad løbetiden oprindeligt var, og at denne er blevet forlænge grundet rentestigningen, er dog udeladt.

Når kunden sammenligner med et brev, der er mere end en måned gammelt, bliver det dog klart, at løbetiden er forlænget mere end to og et halvt år.

»Jeg frygter, at almindelige folk, der ikke er særlig opmærksomme, potentielt påføres en stor ekstra omkostning i bankens favør, som mange nok først vil bemærke om flere år, når de troede, at lånet var afbetalt,« skriver kunden i en mail til Finans.

Ifølge Finanstilsynet foregår det dog helt efter bogen. I hvert fald så længe, at de vilkår, som gør en ændring af løbetiden mulig, fremgår af den oprindelige låneaftale.

Tilsynet beretter desuden, at der ikke findes specifikke regler for, hvordan bankerne skal give en sådan information om rentestigning til sine kunder.

Til Finans forklarer Ulla Brøns Petersen, der er kontorchef i Finanstilsynet, at bankerne dog skal fortælle, hvordan løbetiden er ændret, hvis hun henvender sig direkte til banken.